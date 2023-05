Hollow Knight: Silksong, la data di uscita è stata rinviata (di nuovo)

La data di uscita viene rinviata ancora per Hollow Knight: Silksong, ma a causa della quanto mai promettente ambizione del team di sviluppo

Il seguito di Hollow Knight è tanto atteso da aver portato noi stessi ad alludere a Silksong nel recap dell’ultimo Indie World, ma la data di uscita è stata rinviata di nuovo. La finestra per il lancio era generosa: tra giugno 2022 e giugno 2023. Eppure, slitta ufficialmente day one intravisto nello showcase di Xbox, nonostante la coraggiosa trasparenza con cui Microsoft ha incluso solo giochi previsti entro l’anno a venire nella sua presentazione. L’idea era quella di evitare l’hype eccessivo dei titoli con date lontane, ma a quanto pare è esattamente ciò a cui Team Cherry sta inavvertitamente andando incontro.

L’inarrivabile data di uscita di Hollow Knight: Silksong, perennemente rinviata

Durante lo show di Xbox, sono infatti apparsi titoli ormai usciti, come The Callisto Protocol, High on Life, Atomic Heart, Wo Long: Fallen Dynasty, Pentiment e, tra gli altri, anche l’unico la cui data di uscita è ancora avvolta nel mistero, Hollow Knight: Silksong. Anche Ark 2 e Starfield devono ancora uscire, ma nel loro caso abbiamo un’idea del loro periodo di arrivo. Nonostante le paure dei fan, però, non è un caso di development hell, come ha rivelato Matthew Griffin di Team Cherry in un tweet. Nel post, Griffin ha dichiarato che il gioco si è “solo” evoluto a dismisura oltre il traguardo originario.

Hey gang, just a quick update about Silksong. We had planned to release in the 1st half of 2023, but development is still continuing. We’re excited by how the game is shaping up, and it’s gotten quite big, so we want to take the time to make the game as good as we can. Expect… — Matthew Griffin (@griffinmatta) May 10, 2023

Il gioco si è dunque fatto, testualmente, “bello grande”. Non si tratta di una parola da poco, visto il consueto understatement delle pubbliche relazioni videoludiche, al punto tale da spingere i fan in fervente attesa ad analizzare ogni briciola di possibili informazioni. Un fan, il cui post di Reddit si è perso tra le pieghe del tempo, ha passato un mese ad osservare le schermate di una singola location del gioco per avere una vaga comprensione delle dimensioni della mappa. La conclusione che possiamo trarne è che si può anche trattare di un nuovo standard per i metroidvania. E l’asticella dell’hype da soddisfare, per quanto indesiderabile per il team di sviluppo, si è inevitabilmente alzata.

