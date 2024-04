Galaxy Z Fold5 e Z Flip5: in rollout le patch di aprile

Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, l’aggiornamento di aprile con le patch di sicurezza sono in arrivo, ma preoccupa l’autonomia

Finalmente in arrivo le patch di sicurezza di aprile per i pieghevoli di Samsung: Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 stanno ricevendo l’aggiornamento che include le correzioni per le vulnerabilità note del mese scorso. La distribuzione è iniziata in Europa, ma potrebbe volerci ancora qualche giorno prima che raggiunga tutti i dispositivi.

Le build con le patch di aprile sono identificate dai numeri F946BXXS1CXCH per Galaxy Z Fold5 e F731BXXS1CXCK per Galaxy Z Flip5. Sembra che non includano altre novità oltre a quelle relative alla sicurezza, il che è un po’ deludente considerando alcuni problemi emersi con l’aggiornamento alla One UI 6.1 di fine marzo.

Galaxy Z Fold5 e Z Flip5: autonomia in calo dopo l’aggiornamento alla One UI 6.1

Diversi utenti hanno infatti lamentato un calo significativo dell’autonomia dopo aver aggiornato i loro Galaxy Z Fold5 o Z Flip5 alla One UI 6.1. Nonostante le nuove funzionalità di intelligenza artificiale (Galaxy AI) l’aggiornamento ha portato anche diversi problemi ai possessori dei due pieghevoli.

Samsung non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sul problema dell’autonomia, ma è probabile che i team di sviluppo siano già al lavoro per trovare una soluzione. Tuttavia, l’aggiornamento di aprile con le patch di sicurezza non sembra includere fix per questo problema.

Cosa fare se si è riscontrato un calo dell’autonomia

Se dopo l’aggiornamento alla One UI 6.1 avete notato una diminuzione dell’autonomia del vostro Galaxy Z Fold5 o Z Flip5, ecco alcuni consigli:

Verificate l’utilizzo della batteria: Accedete alle impostazioni di batteria per vedere quali app consumano più energia. Disattivate le app che non utilizzate frequentemente o limitate il loro utilizzo in background.

Accedete alle impostazioni di batteria per vedere quali app consumano più energia. Disattivate le app che non utilizzate frequentemente o limitate il loro utilizzo in background. Riducete la luminosità dello schermo: La luminosità del display è uno dei fattori che influisce maggiormente sull’autonomia. Abbassate la luminosità al livello minimo necessario per una comoda visualizzazione.

La luminosità del display è uno dei fattori che influisce maggiormente sull’autonomia. Abbassate la luminosità al livello minimo necessario per una comoda visualizzazione. Disattivate le funzionalità non necessarie: Wi-Fi, Bluetooth e GPS possono consumare molta batteria se non utilizzati. Disattivateli quando non ne avete bisogno.

Wi-Fi, Bluetooth e GPS possono consumare molta batteria se non utilizzati. Disattivateli quando non ne avete bisogno. Utilizzate la modalità di risparmio energetico: La modalità di risparmio energetico può prolungare l’autonomia della batteria limitando alcune funzionalità.

La modalità di risparmio energetico può prolungare l’autonomia della batteria limitando alcune funzionalità. Effettuate un reset di fabbrica: Se i consigli sopracitati non hanno risolto il problema, un reset di fabbrica potrebbe essere l’ultima spiaggia. Attenzione: questa operazione cancella tutti i dati dal dispositivo, quindi assicuratevi di eseguire un backup prima di procedere.

Conclusioni

Ci auguriamo che Samsung rilasci presto una soluzione per questo problema e che i futuri aggiornamenti migliorino l'esperienza complessiva dei due pieghevoli.