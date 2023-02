Hollow Knight: Silksong, finalmente disponibile la pagina sull’eShop Nintendo

L’attesissimo Silksong, primo titolo della “serie” di Hollow Knight, ha finalmente una pagina sull’eShop Nintendo, il che fa presagire un’uscita (quasi) imminente

Il 2023 dovrebbe essere l’anno di uscita di Hollow Knight: Silksong e i fan, finalmente, iniziano a intravedere una luce alla fine del tunnel. Di poche ore fa, infatti, è la notizia della nascita della pagina sull’eShop Nintendo proprio di Hollow Knight: Silksong. Questo lascia presagire che l’uscita del sequel del primo apprezzatissimo titolo potrebbe essere vicina.

Hollow Knight: Silksong, pagina eShop disponibile!

Hollow Knight: Silksong ha finalmente una pagina sull’eShop di Switch. All’E3 dell’anno scorso è stato confermato che il gioco sarebbe uscito prima di giugno 2023 e, con gennaio già alle spalle, si può presumere che, se i piani sono ancora in linea, il gioco non sarà troppo lontano dall’uscita. Una notizia che genera molto hype nei fan del Metroidvania e che, allo stesso tempo, tranquillizza quegli stessi fan sullo stato dello sviluppo del titolo.

Resta da vedere se questo significa che possiamo aspettarci una presentazione in un futuro relativamente prossimo. Recenti fughe di notizie hanno affermato che una presentazione Nintendo Direct potrebbe essere programmata per la prossima settimana e, se così fosse, potrebbe essere il palcoscenico adatto per l’apparizione di Hollow Knight: Silksong che, ricordiamo, sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Al lancio sarà disponibile anche tramite Game Pass.

