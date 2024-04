Ubisoft Forward: remake di Splinter Cell in arrivo?

Abbiamo già un’anticipazione sul prossimo Ubisoft Forward: l’atteso remake di Splinter Cell potrebbe essere parte dello showcase di giugno

Saranno passate sì e no a malapena quarantott’ore da quando abbiamo parlato dell’Ubisoft Forward, ma a quanto pare già sappiamo chi potremmo vedere nel corso dello showcase: nella fattispecie, uno dei remake più chiacchierati della sfera videoludica, quello di Splinter Cell. L’annuncio risale a tre anni fa, ma gli aggiornamenti in merito sono stati scarsi, permettendo al chiacchiericcio di proseguire fino ad oggi con l’ultimo rapporto di PlayStation Lifestyle. La testata ha infatti notato la nuova immagine di profilo di Ubisoft Toronto, cambiata in occasione dell’annuncio della diretta estiva. Vi lasciamo al tweet del sito, prima di procedere oltre con quello che rimane un rumor non confermato.

Splinter Cell Remake News Speculated at Ubisoft Forward 2024https://t.co/2RECtgasZz — PlayStation LifeStyle (@PSLifeStyle) April 4, 2024

Il remake che ormai quasi non ti aspetti più: Splinter Cell come ospite d’eccezione all’Ubisoft Forward?

Come potete notare anche da quanto riportato dalla fonte, il logo di Ubisoft Toronto è, in vista del Forward e della possibile presenza del remake di Splinter Cell, tinto di verde. L’header dei profili social, dal canto suo, usa le iconiche tre luci del visore notturno di Sam Fisher. L’ultima notizia sul gioco risale ormai a due anni fa, quando è stata rivelata la lunga gestazione del titolo. Il gioco è nato come esclusiva Xbox nel 2002, ed è da sempre una lettera d’amore ai titoli stealth che Hideo Kojima riporterà a sua volta in auge con Physint. La narrazione, pur prendendosi le sue libertà dai romanzi del compianto Tom Clancy a cui si rifanno, resta molto più diretta rispetto alla serie Metal Gear. Probabilmente la paranoia post-11 settembre lascerà il posto alla storia più personale di Sam dei capitoli successivi, ma per saperlo dovremo ancora attendere a lungo.

