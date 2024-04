OPPO Reno11 F: arriva con almeno ‘4 anni di serenità’

OPPO Reno11 F offre la migliore qualità nella sua gamma, il nuovo smartphone consente la ricarica rapida anche a -20℃ gradi

Con tutte le interazioni che avvengono oggi tra gli utenti e i propri smartphone, può risultare complesso definire quale sia esattamente la user experience “ottimale”. Una cosa è certa: la stabilità e l’affidabilità sono le basi fondamentali, aspetti strettamente legati alla qualità dello smartphone stesso.

OPPO Reno11 F: qualità garantita

OPPO ha sempre considerato la qualità del prodotto come un elemento chiave del suo sviluppo sostenibile e a lungo termine. Reno11 F, infatti, si distingue per garantire “4 anni di serenità grazie a una qualità di livello superiore”.

“Qualità è una parola che viene usata spesso e che riflette ciò in cui OPPO crede da sempre: fornire prodotti di alta qualità per la vita di tutti i giorni”, ha dichiarato Arne Herkelmann, Head of Product Management at OPPO Europe. L’idea di concentrarsi maggiormente sulla qualità è dimostrata anche dalla tendenza delle persone a conservare i propri telefoni più a lungo: secondo GfK, infatti, nel 2023 due terzi degli utenti di smartphone in Europa occidentale hanno tenuto il proprio telefono per più di 24 mesi. Ciò corrisponde a un aumento di 1,3 volte negli ultimi 5 anni e una impressionante 36% degli utenti tiene il proprio telefono per tre anni o più.

Qualità duratura di OPPO

La qualità duratura di OPPO inizia da una produzione eccellente. Grazie alla collaborazione con i migliori fornitori, OPPO è in grado di produrre componenti personalizzati con precisione e caratterizzati da un’elevata qualità necessari per garantire la qualità dei suoi prodotti finali fin dal livello più basilare. OPPO lavora inoltre a stretto contatto con i partner per creare team dedicati, linee di produzione specializzate e persino fabbriche esclusivamente per OPPO.

Tutti i componenti destinati a essere utilizzati nei device OPPO sono prodotti in queste strutture, nel rispetto degli standard più elevati del settore. Ad esempio, per la produzione dei display degli smartphone, tutte le unità vengono assemblate in una camera bianca di classe 1000 priva di polvere. Questo ambiente soddisfa più di 270 specifiche, garantendo una produzione standardizzata e assicurando che ogni display soddisfi i rigorosi requisiti di qualità di OPPO.

OPPO Reno11 F: test e valutazioni

Anche quando uno smartphone è prodotto secondo gli standard più elevati, deve essere sottoposto a test rigorosi prima di arrivare sul mercato. Tutti i prodotti OPPO sono sottoposti a un’ampia verifica della qualità e dell’affidabilità dei componenti, delle linee di produzione e dei device completi. Controlli di qualità indipendenti sono implementati anche nell’intero processo di produzione. Inoltre, ingegneri ed esperti tecnici conducono cinque cicli di valutazioni e revisioni della qualità per garantire che ogni dispositivo soddisfi i rigorosi standard qualitativi di OPPO.

Pronto per oltre 4 anni di utilizzo, Reno11 F 5G è stato sottoposto a test di qualità per gestire ben 100.000 pressioni dei tasti del volume, 200.000 pressioni del tasto di accensione e 20.000 casi di collegamento e scollegamento dell’USB-C. Con oltre 50 controlli di produzione, 130 test di affidabilità e 320 test completi, Reno11 F permette di avere il necessario per affrontare ogni sfida quotidiana.

Trinity Engine

Oltre alle procedure hardware, Reno11 F beneficia dell’avanzato Trinity Engine di OPPO, che fornisce un ulteriore miglioramento alla qualità del software. Questa esclusiva soluzione a livello di sistema è stata studiata per migliorare la fluidità e la stabilità del sistema attraverso la gestione e la programmazione accurata delle risorse di elaborazione, della memoria e dello storage a livello di istruzioni della microarchitettura, garantendo un’esperienza utente ottimizzata.

OPPO Reno11 F: sistema di ricarica rapida sicuro

OPPO è sempre stata all’avanguardia per quanto riguarda la tecnologia di ricarica rapida. Per Reno11 F è stata adottata la collaudata tecnologia SUPERVOOC Flash Charge da 67 W, che garantisce ai clienti una ricarica rapida e affidabile: il dispositivo si ricarica al 30% in 10 minuti, raggiunge il 53% in 20 minuti e raggiunge la carica completa in soli 48 minuti. Vale la pena evidenziare che Reno11 F è dotato anche di USB Power Delivery (USB-PD) con una potenza massima di 55 Watt, superando così prodotti concorrenti in fasce di prezzo più elevate.

Dotato di un’ampia batteria da 5000 mAh, OPPO Reno11 F consente di rimanere online tutto il giorno senza dover ricorrere al caricabatterie. Inoltre, la batteria può essere mantenuta in condizioni ottimali per ben quattro anni di utilizzo, il che significa che non si dovrà più preoccuparsi della sostituzione.

Sicurezza anche in ambienti difficili

Oltre agli scenari di vita quotidiana, OPPO tiene conto anche degli ambienti di utilizzo più difficili: Reno11 F infatti, è dotato della modalità di ricarica Ultra-low Temperature, che offre agli utenti una ricarica rapida anche al freddo, a temperature fino a -20℃. Per risolvere il problema dell’assenza o della lentezza della ricarica a basse temperature, questa soluzione smart genera un carico della CPU per il riscaldamento e utilizza il telaio centrale e le lastre di grafite per la distribuzione del calore, preriscaldando la batteria a un livello adatto per la ricarica rapida.

Il prodotto ha ottenuto la certificazione Safe Fast-Charge System da TÜVRheinland, in quanto reagisce bene nei test di ricarica rapida, di interruzione automatica della carica e di durata della batteria in condizioni di temperature estremamente basse, mantenendo un’affidabilità sufficiente a soddisfare le esigenze quotidiane.

Piano di protezione della batteria di 4 anni

La ricerca di OPPO di raggiungere l’alta qualità è costante, sia nel prodotto che nel servizio, e costituisce l’ultimo anello della nostra garanzia di qualità end-to-end. Insieme alla prima vendita di Reno11 F, viene offerto anche un “Piano di protezione della batteria di 4 anni“, dando agli utenti la garanzia completa di ottenere un prodotto destinato a durare nel tempo.

