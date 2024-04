Scopri il domani: Dreame svela i suoi nuovi prodotti al lancio primaverile di Amburgo

Dreame Technology, un’azienda leader nel campo degli elettrodomestici innovativi, ha presentato la sua ultima linea di prodotti durante il recente evento di lancio primaverile tenutosi ad Amburgo

Con il tema “Oltre i Limiti”, l’azienda mira a ridefinire gli standard nel progresso tecnologico, superando le tradizionali restrizioni. L’evento ha attratto oltre 100 giornalisti, influencer ed esperti del settore provenienti da tutta Europa, offrendo un’opportunità cruciale per condividere i valori distintivi e la visione globale e innovativa del marchio.

Dreame rivela una linea innovativa di prodotti per ridefinire il Mercato Italiano nel 2024

Dreame ha presentato una vasta gamma di prodotti all’avanguardia, pronti a rivoluzionare il mercato italiano nel corso del 2024. Tra le novità più significative ci sono le ultime aggiunte alla serie di robot aspirapolvere X, insieme ad altre innovazioni di spicco:

Nuovi modelli per la Serie X (disponibili in Italia dal 9 aprile)

(disponibili in Italia dal 9 aprile) Tagliaerba robotizzato A1 (disponibile in Italia dal 4 aprile)

(disponibile in Italia dal 4 aprile) Aspirapolvere H13 Pro (disponibile in Italia dal 5 aprile)

(disponibile in Italia dal 5 aprile) Phon Pocket (disponibile in Italia dal 16 aprile)

Con l’introduzione dei tanto attesi X40 Ultra Complete e X40 Master, insieme all’innovativo X30 Ultra, questi modelli promettono una nuova era di potenza di pulizia grazie a tecnologie all’avanguardia. Le loro caratteristiche consentono una precisione senza pari, permettendo a mocio e spazzole anteriori di raggiungere anche i bordi più difficili e di pulire sotto i mobili con notevole efficienza.

Inoltre, Dreame ha presentato il tagliaerba robotizzato, l’A1, dimostrando l’impegno dell’azienda nel portare le capacità di pulizia anche negli spazi esterni, offrendo una soluzione completa per la vita moderna che integra senza soluzione di continuità le esigenze di pulizia interne ed esterne.

Dreame ha anche introdotto l’H13 Pro, un significativo aggiornamento della sua serie di aspirapolvere a umido/secco, progettato per migliorare la pulizia del pavimento grazie all’acqua calda. L’H13 Pro si distingue dal suo predecessore, l’H12 Pro, in tutti i parametri di prestazione, rendendo la pulizia intensiva un’operazione facile.

Infine, l’azienda ha presentato il phon Pocket, caratterizzato da prestazioni eccezionali unite a una straordinaria portabilità. Dotato di accessori anti-crespo e anti-arricciatura, questo asciugacapelli da viaggio dalle dimensioni compatte promette di garantire risultati da salone ovunque ti trovi.

Il costante impegno di Dreame si è dimostrato nel 2023, con una rapida espansione in Europa occidentale e meridionale, che ha portato a una crescita del 125% e a un fatturato totale di 160 milioni di euro. Attualmente, al terzo posto in Francia e al primo in Germania e Italia, l’evento inaugurale di lancio di Dreame è stato caratterizzato da espressioni di gratitudine per il sostegno dei consumatori e dei partner europei.

Fabio d’Amore, Country Manager di Dreame Technology Italia, ha commentato: “Sono entusiasta e onorato di aver assunto questo ruolo in Dreame, un’azienda fortemente innovativa con piani ambiziosi di crescita nel mercato italiano. La nostra sfida ora è consolidare la leadership nel settore dei robot aspirapolvere e, contemporaneamente, sviluppare altre categorie di prodotti come aspirapolvere senza filo, lavapavimenti, asciugacapelli e non per ultimo il nostro nuovo tagliaerba robotizzato Lawnmower A1”.

Oltre a presentare prodotti innovativi, Dreame pone una forte enfasi sul miglioramento dell’esperienza utente attraverso continui aggiornamenti dei servizi. Con un costante focus sulla sostenibilità, nel 2023 Dreame ha istituito magazzini a livello locale e ha implementato diverse linee telefoniche dirette per garantire un’assistenza completa ai consumatori europei.

Ridefinendo il futuro dell’elettronica domestica, Dreame continua a offrire miglioramenti duraturi che risuonano positivamente con i consumatori di tutto il mondo.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).