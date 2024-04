Svelato il trailer di Star Wars: Tales of the Empire

La nuova serie di Star Wars: Tales of the Empire debutterà su Disney+ proprio in occasione del prossimo Star Wars day, il 4 maggio, ma per ora possiamo gustarci il trailer

Disney+ ha diffuso il trailer, le key art ed anche alcune immagini relative alla prossima serie animata ambientata nell’universo di Star Wars, intitolata Star Wars: Tales of the Empire. La serie è il secondo capitolo della saga “Tales“, infatti segue stilisticamente l’acclamato Star Wars: Tales of the Jedi uscito nel 2022. La nuovissima serie Star Wars: Tales of the Empire farà il suo debutto il 4 maggio su Disney+ con tutti i suoi 6 episodi, proprio in occasione dello Star Wars day.

Star Wars: Tales of the Empire trailer, trama, produzione e doppiaggio

Star Wars: Tales of the Empire è un viaggio nel temibile Impero Galattico. Tale viaggio si svolge attraverso gli occhi di due guerrieri che affrontano due percorsi diversi in un epoche diverse. Morgan Elsbeth cerca vendetta attraversando il mondo imperiale in piena espansione. Mentre l’ex Jedi Barriss Offee cerca di sopravvivere facendo ciò che deve in una galassia in rapida evoluzione. Le scelte che faranno determineranno i loro destini. Il creatore della serie che riveste anche il ruolo di supervisor director è Dave Filoni. Egli è anche produttore esecutivo al fianco di Athena Yvette Portillo, Carrie Beck e Josh Rimes. Come senior producer vi è Alex Spotswood. Nel doppiaggio originale i personaggi avranno le voci di: Diana Lee Inosanto, Meredith Salenger, Rya Kihlstedt, Wing T. Chao, Lars Mikkelsen, Jason Isaacs e Matthew Wood, rispettivamente nei ruoli di Morgan Elsbeth, Barriss Offee, Lyn aka Fourth Sister, Wing, Thrawn, Grand Inquisitor e General Grievous.

