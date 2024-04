Motorola Edge 50 Pro: in Europa a metà aprile?

Motorola Edge 50 Pro, sbarca a metà aprile in Europa il nuovo smartphone di fascia alta, ecco prezzo e specifiche

Dopo il lancio in India, il nuovo smartphone di Motorola si prepara a conquistare anche il mercato europeo. Le ultime indiscrezioni parlano di un debutto previsto per metà aprile, con un’unica configurazione disponibile: 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il prezzo di vendita dovrebbe essere di 699 euro, un aumento considerevole rispetto ai 400 euro circa richiesti in India.

Motorola Edge 50 Pro: specifiche

Lo smartphone sfoggia un design elegante e moderno, con un corpo sottile e leggero realizzato in pregiati materiali. Il display pOLED da 6,7 pollici offre una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, garantendo immagini fluide e nitide. Il potente processore Snapdragon 7 Gen 3 assicura prestazioni fluide e reattive, mentre la batteria da 4.800 mAh con ricarica TurboPower a 125W permette di ricaricare il dispositivo da 0 a 100% in soli 18 minuti.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza di Motorola Edge 50 Pro. La fotocamera principale da 50MP con sensore ultra-sensibile e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) cattura immagini nitide e luminose in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera ultra-grandangolare da 13MP consente di immortalare paesaggi mozzafiato e panorami suggestivi, mentre il teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e zoom ibrido 50x permette di avvicinarsi ai soggetti con una qualità senza precedenti.

Altri punti di forza

Certificazione IP68, altoparlanti stereo con Dolby Atmos e sensore per il riconoscimento di impronte digitali integrato nel display. Batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 125W e wireless da 50W. Lato software abbiamo Android 14 con tre major update e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti da Motorola.

Edge 50 Pro si candida come uno dei top di gamma più interessanti del 2024: design elegante, prestazioni elevate, comparto fotografico di alto livello e software aggiornato. Tuttavia, il prezzo di 699 euro potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni utenti, non resta che attendere la data ufficiale di lancio per scoprire se Motorola Edge 50 Pro riuscirà a conquistare il mercato europeo.

