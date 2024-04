Il Segreto di Liberato: ecco l’uscita del film del cantante mascherato

A grande sorpresa, il nostro amato e misterioso cantante mascherato, Liberato, ha annunciato ai suoi fan la data d’uscita del suo film, dal titolo Il Segreto di Liberato, in uscita il 9 maggio

Chi è fan del cantante napoletano Liberato sa bene che tutti i post che pubblica non sono mai dati al caso. Il cantante è diventato famoso per pubblicare canzoni dal grande ritmo, ma sempre da un testo malinconico e intenso, il famoso 9 maggio. Proprio oggi, il 9 aprile, precisamente alle 9:05, ha pubblicato sul proprio profilo social questo misterioso post. Nel post vediamo l’immagine di una persona che sembra essere una donna in lacrime, con uno stile d’animazione davvero intrigante e degno di essere esposto nelle camere di tutti i fan del cantante. Tra l’altro non è una casualità il fatto che il cantante abbia deciso di pubblicare il post proprio alle ore 9:05, che indica appunto il 9 maggio. Proprio come per i grandi cantanti, come è successo di recente per la serie tv dedicata a Taylor Swift, c’è spazio anche per i cantanti locali e meno conosciuti.

Il 9 maggio, data d’uscita fissata al solito appuntamento per Il Segreto di Liberato

Come si può intendere dal titolo del film, Il Segreto di Liberato, potremmo pensare che finalmente il cantante abbia deciso di rivelare al mondo la sua vera identità, il suo volto. Una cosa che sicuramente farebbe scalpore, che farebbe urlare di emozione i fan e altri che invece potrebbero rimanere delusi, dato che il fascino del cantante sta proprio nel non aver mai mostrato la sua faccia. Ma perché proprio il 9 maggio? Questo giorno è diventato il Liberato Day, il cantante rilascia clip musicali sempre in questo giorno, ogni anno. Non lascia niente al caso, basti pensare che il 14 febbraio aveva pubblicato un’immagine di una persona che piange il giorno degli innamorati. Forse la genesi del cantante viene proprio da una delusione d’amore.

Scopriremo cosa racconterà la storia del film direttamente il 9 maggio al cinema. Voi lo andrete a vedere? Diteci cosa ne pensate con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

