Cagliari-Atalanta: dove vedere la partita?

Gli impegni domenicali non finiscono mai e il pomeriggio intenso racconterà un’altra sfida: ecco dove vedere Cagliari-Atalanta

I diritti tv si sono dovuti adeguare alla nuova prospettiva e sono diventati un vero e proprio punto di riferimento. Il primo segnale di questo cambiamento lo si evince con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se ciò comporta un enorme vantaggio per le società (che godono di introiti e sponsor), d’altro canto rappresenta un lato negavito per tifosi e utenti, i quali si ritrovano così costretti a cercare numerose informazioni in tal senso. Per questo motivo entra in gioco l’articolo in questione, che va a spiegare dove vedere Cagliari-Atalanta e quali saranno le probabili formazioni.

La giornata 31 mostra dunque un incontro che potrebbe rivelarsi intreressante, i sardi devono salvarsi, i lombardi rincorrere la quarta posizione.

Dove vedere Cagliari-Atalanta: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In 17esima posizione con 27 punti, il Cagliari insegue una salvezza che – in questo momento – potrebbe ottenere. Certo, le lunghezze dagli ultimi posti sono appena due, troppo poco per sentirsi al sicuro, occorre dunque provare a racimolare qualche risultato in più. In sesta posizione con 50 punti (e una gara in meno) compare l’Atalanta, club che arriva da un netto successo – per 0-3 – in campionato contro il Napoli e da una sconfitta (1-0) in Coppa Italia contro la Fiorentina. Vincere vorrebbe significare continuare a inseguire il sogno Europa. Scopriamo dunque dove poter vedere Cagliari-Atalanta, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, ha ottenuto un posto di prestigio all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra in più sugli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile porta l’utente a poter valutare due prospettive: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale si può usare l’applicazione da due dispositivi in simultanea. Serviranno pochi semplici passaggi, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi offerti è ampia e interessante. Partendo dalla Serie A, sono garantite ben tre sfide per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare l’intero calendario. A ciò si aggiungono le sfide dei club esteri e gli impegni di stampo europeo, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con l’aggiunta di altri sport, quali NBA, Golf, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento presenta un costo di 14,99 € al mese, con pochissimi passaggi da compiere, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Archiviata la discussione piattaforme, eccoci arrivati al punto principale: Cagliari-Atalanta sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 7 Aprile, alle ore 18:00, teatro dell’incontro l’Unipol Domus di Cagliari. Si ricorda di attrezzarsi di VPN durante la navigazione in rete.

Cagliari-Atalanta, probabili formazioni

Progetto salvezza e obiettivo Europa, una partita che sulla carta sembra non avere storia.

Di seguito le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca.

Si assisterà ad un miracolo o tutto andrà come previsto? Diteci cosa ne pensate. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi le news relative al mondo social e web.