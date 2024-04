Juventus-Fiorentina: dove vedere la partita?

La Domenica di calcio si chiude con un match vivacissimo, ovvero quello tra Juventus e Fiorentina: ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme

I diritti televisivi sono diventati un punto fermo per questo nuovo volto che il calcio ha assunto. Il primo segnale di questo cambiamento lo si evidenzia con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebben sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Questo comporta senza dubbio un grande vantaggio per le società (che godono di introiti e sponsor), ma d’altra parte si dimostra un punto a sfavore per tifosi e utenti, i quali si trovano così costretti a cercare molte informazioni in merito. Proprio qui subentra l’articolo in questione, che vuole spiegare dove vedere Juventus-Fiorentina e chi saranno i possibili protagonisti del match.

La giornata 31 chiude così il Sunday night con una sfida che dovrebbe regalare agonismo e spettacolo.

Dove vedere Juventus-Fiorentina: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In terza posizione con 59 punti, la Juventus non centra la vittoria in campionato da ben quattro gare, caratterizzate da due pari e due ko. Allegri ha ottenuto il successo (proprio come la Viola) nella semifinale di andata di Coppa Italia ed è così pronto a rifarsi in Serie A qualche giorno dopo. Al decimo posto con 43 punti, la Fiorentina sembra distante dalla zona europea, a causa di una sconfitta, tre pareggi e una vittoria nelle ultime cinque. I toscani per questo puntano principalmente al secondo trofeo italiano, ma non devono lasciare nulla al caso. Scopriamo allora dove poter vedere Juventus-Fiorentina, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, si è guadagnata un posto di rilievo all’interno del mondo del calcio. Attualmente infatti soltanto DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle partite di Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di poter scegliere tra due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale è possibile usare l’app da due dispositivi simultaneamente. Occorrerà perdersi in poche semplici operazioni, cliccando sul link diretto che rimanda al sito.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta delle offerte è del tutto diversa. Prendendo in esame la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero calendario. A ciò si aggiungono i match delle squadre estere e gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come Tennis, Golf, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento presenta un costo di 14,99 € mensili, potendo svolgere tutto in pochissimi attimi, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio la parentesi piattaforme, si passa al discorso più “atteso”: Juventus-Fiorentina sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 7 Aprile, alle ore 20:45, terreno di gioco l’Allianz Stadium di Torino. Ricordiamo di munirsi di una VPN, utile per proteggerci dalle insidie di internet durante la fase di navigazione.

Juventus-Fiorentina, probabili formazioni

Big match serale tra due squadre che hanno un 0biettivo in comune, ovvero la Coppa Italia.

Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Punti fondamentali, chi ne approfitterà? Diteci la vostra.