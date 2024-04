Libertà senza fili: auricolari True Wireless MySound TRUE FIT PLUS per gli amanti dello sport

Gli auricolari sono essenziali per coloro che sono attivi e praticano regolarmente attività fisica. Questi dispositivi consentono loro di godere della loro musica preferita durante l’allenamento, fornendo un’esperienza sonora coinvolgente che può aiutare a mantenere alta la motivazione

Adattabili a una vasta gamma di situazioni, che vanno dalla semplice passeggiata al jogging nel verde, dal trail running alle pause rilassanti in spiaggia, permettono di godere della nostra musica preferita mentre riducono la sensazione di fatica e ci motivano a ottenere risultati migliori durante l’allenamento.

Contribuiscono a rendere l’esperienza dell’attività fisica più coinvolgente, piacevole e intensa. Tuttavia, siamo consapevoli di quanto possa essere fastidioso dover affrontare il problema delle cuffie che si spostano o cadono durante l’esercizio, causando distrazioni indesiderate.

Certificazione IPX5 e resistenza all’acqua: affronta ogni allenamento senza preoccupazioni

MySound ha sviluppato True Fit Plus, auricolari dotati di tecnologia Bluetooth 5.3 ideali per gli sportivi di ogni livello di preparazione. Ciò che li distingue? Gli auricolari True Fit Plus di MySound sono progettati per adattarsi a qualsiasi disciplina sportiva, grazie agli archetti in silicone che garantiscono una stabilità ottimale anche durante movimenti vigorosi come la corsa, i salti, le trazioni e gli allenamenti con il sacco.

A differenza degli auricolari Bluetooth tradizionali che sono collegati da un cavo, i True Fit Plus rappresentano una vera soluzione wireless, eliminando gli inconvenienti durante gli sport dinamici.

Certificati IPX5, gli auricolari True Fit Plus sono resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore, perfetti per l’utilizzo estivo in ogni ambiente, sia in casa che all’aperto, e durante gli allenamenti in palestra. Compatti, maneggevoli e caratterizzati da un design curato, garantiscono un’eccezionale qualità del suono anche durante le chiamate, grazie al sensore touch integrato che consente di passare agevolmente dalla musica alle telefonate e viceversa, senza necessità di utilizzare lo smartphone.

Con un’autonomia di ascolto continuo di 8 ore, estendibile fino a 32 ore con la custodia di ricarica, gli auricolari True Fit Plus sono compatibili con sistemi operativi Apple e Android. Unendo tecnologia e versatilità, consentono di avere sempre a disposizione la propria musica preferita durante l’attività fisica. Nella confezione sono inclusi gommini Easy Fit in tre diverse misure (S, M, L) per garantire la massima adattabilità all’orecchio.

Specifiche tecniche:

Versione Bluetooth: 5.3

Raggio di trasmissione: 10 metri

Autonomia: 8 ore con una singola ricarica

Tempo di ricarica: auricolare 1,7 ore; custodia di ricarica 2 ore

Custodia di ricarica con capacità per 3 ricariche complete degli auricolari

Colore: nero

Prezzo consigliato al pubblico: 59,99 euro

