Fallout: è già in programma la stagione 2

Sembra una cosa fuori dal comune, ma in effetti è successo davvero: Fallout avrà probabilmente una stagione 2, con un investimento di 25 milioni di dollari da parte del California Film Commission

I fan della serie videoludica di Fallout potranno gioire nel sentire questa notizia. Ancor prima che la prima stagione venga pubblicata su Amazon Prime Video l’11 aprile, sembra che la Commissione cinematografica della California abbia donato un budget iniziale di 25 milioni di dollari per permettere alla serie di girare una seconda stagione. Da come possiamo vedere dalle prime immagini della serie e dei trailer rilasciati da Amazon Prime Video, possiamo capire che la serie rispecchierà le ambientazioni del videogioco, riscontrando così una buona reazione da parte dei fan. Quindi, a rigor di logica, se la prima stagione sarà così, la stagione 2 di Fallout sarà una vera gioia per i fan. Non solo per quelli che hanno giocato ai titoli della saga videoludica, ma anche per tutti quelli che ameranno la serie tv.

La stagione 2 di Fallout sembra stia già per arrivare

Secondo alcuni rumor affidabili, le riprese della seconda stagione di Fallout dovrebbero iniziare a settembre in Toronto. Tuttavia bisogna rimanere con i piedi per terra, perché i 25 milioni di dollari non danno la certezza che ci sarà. Infatti già tempo fa fu data la stessa quantità di soldi ad una serie di Amazon Prime, chiamata Citadel, che fu poi cancellata. Anche se, in realtà, ci sono stati altri casi in cui, con questo budget iniziale, altre serie sono andate avanti, come NCIS: Origins o Dr. Odyssey. Insomma, di concreto non c’è ancora nulla, ma considerando la fama della saga videoludica e le buone premesse che hanno dato le immagini e i trailer della serie, sembra molto probabile che ci sarà anche la seconda stagione.

Non ci resta che aspettare i riscontri della prima stagione per scoprire se ce ne sarà un’altra. Voi che ne pensate? Siete curiosi di vedere la prima stagione di Fallout? Vorreste una seconda stagione? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.