Verona-Genoa: dove vedere la partita?

Il pomeriggio domenicale continua e si allunga con un’altra sfida vivace. Andiamo a scoprire dove vedere Verona-Genoa

Divenuti un punto fermo, i diritti televisivi si sono “adeguati” alla nuova sfera del calcio.. Il primo segnale di questo cambiamento lo si evince con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Se ciò causa un evidente vantaggio per le società (che godono di introiti e sponsor), d’altro canto rappresenta un aspetto negavito per tifosi e utenti, che si ritrovano così costretti a cercare numerose informazioni in tal senso. Proprio in questo punto vuole entrare in gioco l’articolo in questione, spiegando dove vedere Verona-Genoa e analizzando le possibili scelte dei tecnici.

La giornata 31 metterà a confronto dunque due squadre che hanno lo stesso obiettivo, ma che sono su binari differenti.

Dove vedere Verona-Genoa: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In 15esima posizione in classifica, l’Hellas Verona vive un’altra fase delicata, tra il rischio retrocessione e la speranza di salvarsi. La lotta include molti club e un passo falso potrebbe rivelarsi fatale. Al dodicesimo posto con 35 punti c’è invece il Genoa, che conta così dieci lunghezze sulla zona calda e può ritenersi “tranquillo”, nonostante quota 40 possa dare un’ulteriore soddisfazione. Andiamo così a scoprire dove poter vedere Verona-Genoa, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, ha ottenuto una posizione di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN sa garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile porta alla scelta di due diverse opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Saranno necessari pochi passaggi, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte si mostra ampia. Per quanto riguarda la Serie A, vengono garantite ben tre sfide per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intera calendarizzazione. A ciò si aggiungono le sfide dei club esteri e gli appuntamenti di natura europei, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con l’aggiunta di altri sport, come Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento presenta un costo di 14,99 € a cadenza mensile, con poche operazioni da svolgere, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la parentesi piattaforme, si giunge allo snodo principale: Verona-Genoa sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 7 Aprile alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Si rammenda di utilizzare una VPN mentre si naviga su internet.

Verona-Genoa, probabili formazioni

La retrocessione è pura realtà per i padroni di casa, la salvezza è invece ad un passo per gli ospiti.

Scopriamo le probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Vitinha.

Punti essenziali per entrambe, chi riuscirà a conquistarli? Dateci la vostra opinione! Non smettete di seguire tuttotek.it per continuare ad informarvi sulle news del mondo social e web.