Dove vedere in streaming il film premio Oscar Povere Creature!

Ecco dove vedere in streaming Povere creature di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone vincitore di quattro statuette agli Oscar 2024

Il film che ha trasformato la sua protagonista Emma Stone nell’attrice più ricercata del web, è disponibile in streaming su Disney+. Lungo 141′, è il film che ha vinto il Leone d’Oro al Festival di Venezia 2023. Il primo dei tanti riconoscimenti conquistati dal secondo film della coppia Lanthimos-Stone, dopo La favorita.

E un terzo è già pronto: si tratta del misterioso Kinds of Kindness, già ultimato e tra i probabili titoli del prossimo Festival di Cannes. L’uscita americana infatti è già stata annunciata: 21 giugno. Scritto e (forse anche girato) a New Orleans nel 2022, ha un cast ricchissimo. Oltre a Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Jesse Plemons, Hong Chau, Hunter Schafer e Mamoudou Athie. La storia, ancora ignota, è scritta dal collaboratore storico del regista greco Efthimis Filippou (insieme hanno firmato The Lobster e Il sacrificio del cervo sacro).

Tutti i riconoscimenti della pellicola

Il film con Emma Stone ha vinto numerosi premi tra i quali quattro Premi Oscar (Miglior attrice protagonista a Emma Stone, Miglior scenografia, Migliori costumi e Miglior trucco e acconciatura), cinque premi BAFTA (Miglior attrice, Miglior scenografia, Migliori costumi, Miglior trucco e acconciatura e Migliori effetti speciali), senza dimenticare il Leone d’oro allo scorso Festival di Venezia. Il film è disponibile dal 14 marzo in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney Plus in Italia. Qui ne proponiamo la recensione.

Inoltre, segnaliamo che Povere creature uscirà il 18 aprile in bluray: per questo titolo non è prevista un’edizione 4K bluray fisico, né in Italia né nel resto del mondo, mentre su Disney+ sarà possibile riprodurre il film in qualità 4K HDR e Dolby Vision.

Dove vedere Povere Creature in streaming

Londra, in un’epoca futura, ma simile a quella del passato vittoriano per architettura, disuguaglianze e rigidità mentale. La giovane Bella (Emma Stone) viene riportata in vita, dopo un suicidio, dal ricco scienziato Godwin (Willem Dafoe), che pratica esperimenti “frankensteiniani” e non ortodossi. L’uomo accudisce e cresce la ragazza come una figlia. Bella ha un comportamento che sta tra il cucciolo e la bambina problematica. Godwin cerca di insegnare a Bella a parlare, comportarsi educatamente e stare al mondo. Il gentile e serio studente di medicina Max McCandless (Ramy Youssef), allievo di Godwin, frequentando casa Baxter si innamora della ragazza e la chiederà in sposa.

Basata sul romanzo di Alasdair Gray, la sceneggiatura di Povere creature è scritta da Tony McNamara, alla seconda collaborazione con Lanthimos dopo La favorita. Il film è prodotto da Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos ed Emma Stone. E, come detto, è disponibile in streaming su Disney Plus.

