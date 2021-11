Beyond Good and Evil 2: l’uscita potrebbe avvenire nel 2024

Dopo le affermazioni di Tom Henderson di qualche giorno fa riguardo l’uscita di Beyond Good and Evil 2 emergono nuove ipotesi riguardo un arrivo nel 2024

Qualche giorno fa abbiamo parlato di come Beyond Good and Evil 2, gioco in via di sviluppo da quasi venti anni negli studi della casa videoludica francese Ubisoft, si trovasse in una posizione più che precaria. In seguito alla perdita del creatore di Rayman e del primo titolo di BG&E, il game director Michel Ancel, accusato di aver creato un clima tossico all’interno del team e di aver mal-sfruttato i fondi dati dall’azienda causando la ripartenza del progetto numerose volte, un buco impossibile da colmare si è aperto nel reparto dirigenziale.

Questo fatto, accompagnato anche dalle ambizioni di Ubisoft, che sembrano iniziare a mirare verso orizzonti che si allontanano dalle comuni esperienze narrative singleplayer, ha portato gli sviluppatori del titolo a ritenere inevitabile la cancellazione. Eppure, non tutto sembra perduto: almeno questo è ciò che si scopre grazie ad uno sviluppatore di Beyond Good and Evil 2, che figura un’uscita del gioco per il 2024.

L’uscita di Beyond Good and Evil 2 avverrà nel 2024?

L’insider e leaker Tom Henderson, da anni autore di alcuni dei più clamorosi leak videoludici, aveva inizialmente diffuso la notizia della cancellazione di Beyond Good and Evil 2 qualche giorno fa. Le sue fonti non erano ufficiali, ma derivavano comunque da persone interne al team di sviluppo, che probabilmente percepivano un crescente distacco dell’azienda francese verso l’IP. Il gioco era stato definito un “Skull & Bones 2.0“, e lo stesso Henderson torna più volte a rispondere su Twitter dopo che le sue affermazioni sono state riprese dai maggiori siti web, spiegando come il gioco si trovi in realtà ancora in sviluppo, e ciò che ha riportato fossero i pensieri personali di alcune persone vicine al titolo.

Beyond Good & Evil 2 is still in development – "it's still several years away" said 1 developer that reached out after my BG&E2 tweets. I've heard of 2024-2025 date thrown around a bit. pic.twitter.com/OJdAQIEwrx — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 14, 2021

Ad ogni modo, a calmare le acque pare sia poi giunto in aiuto uno sviluppatore di Beyond Good and Evil 2, che avrebbe contattato l’insider in seguito alle affermazioni da egli riportate, rivelando come il gioco si trovi ancora a diversi anni di distanza dalla futura uscita, che potrebbe avvenire per il 2024 o il 2025. Ma ovviamente, queste rimangono delle supposizioni, e notizie ancora da confermare; in aggiunta, sapere che sono almeno quattro gli altri anni che ci separano dal rilascio di Beyond Good and Evil 2 evidenzia la possibilità che lo sviluppo sia ripartito ancora una volta.

