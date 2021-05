Xbox Game Pass: Nintendo Switch ricompare nella causa tra Epic ed Apple

La schermaglia forense tra Epic ed Apple torna a svelare retroscena: la possibilità di Xbox Game Pass su Nintendo Switch torna a farsi viva

La causa che coinvolge Epic ed Apple si rivela ogni giorno una cornucopia di segreti industriali, e l’ultimo pseudo-leak concerne Xbox Game Pass e le sue possibilità di arrivare su Nintendo Switch. Sappiamo già che la leggendaria “bromance” tra la Grande N e la famiglia dalle tinte verdi ha reso il servizio in abbonamento delle console di Microsoft un candidato ideale per l’utilizzo della console ibrida come “terminale”. Questa possibilità, chiacchierata tanto quanto la partnership stessa, è al centro di innumerevoli leak da parte degli insider più disparati, nonostante le parziali smentite.

L’eterno enigma di Xbox Game Pass su Nintendo Switch

Phil Spencer di Xbox ha infatti già definito a suo tempo Nintendo Switch “un ecosistema non idoneo” ad ospitare Game Pass. Per sua sfortuna, però, la Grande N ha definito i dati forniti in aula da Lori Wright (vicepresidente dello sviluppo business per la divisione gaming di Microsoft) “informazioni competitivamente sensibili”. Dopo le molte domande circa l’arrivo di xCloud sul sistema operativo iOS (la causa è tra Epic ed Apple, ricordiamo), le risposte fornite da Wright sull’arrivo del servizio in abbonamento di Microsoft su altre console fanno parte di documenti tuttora riservati.

Come potreste già aver intuito, se consideriamo gli Switch sugli scaffali (qui sopra) durante gli stream di Xbox, per molti l’effetto Streisand ha fatto della riservatezza una sorta di conferma sotto mentite spoglie. La partnership tra la grande N e Microsoft ha precedentemente portato Banjo e Steve nel roster di Super Smash Bros. Ultimate, mentre la presenza fissa della versione Switch di Minecraft nei dati di vendita del lunedì è emblematica del successo che il colosso di Kyoto ha garantito al franchise di Mojang in Giappone, dove la presenza limitata di Xbox è stata definita da Phil Spencer come “inaccettabile”. Non c’è dubbio: la prossima E3 promette faville già da ora!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei segreti che potrebbero essere appena emersi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.