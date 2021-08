Recensione Ender Lilies Quietus of the Knights: una piacevole conferma anche su PS4

Andiamo a scoprire uno dei migliori rpg a scorrimento di quest’anno in questa recensione di Ender Lilies Quietus of the Knights in versione PS4

Ender Lilies è sicuramente una delle sorprese dell’anno. Questo metroidvania dallo stile ricercato si distingue per la cura nel gameplay e nel level design oltre che per lo storytelling atipico. In questa nostra recensione di Ender Lilies prenderemo tuttavia in considerazione la versione PS4 del gioco. Per avere uno sguardo più completo su Ender Lilies, andare a dare un’occhiata alla nostra prima recensione della versione Switch. Detto questo non ci resta altro che andare a rivedere brevemente le qualità del titolo in relazione alla versione PS4. Precisiamo che per la recensione che leggerete abbiamo provato il gioco su PS4 Pro.

Dame e cavalieri

Prima di addentrarci sui dettagli tecnici, andiamo a riassumere in questa recensione di Ender Lilies per PS4 il contesto narrativo. Tutto comincia con il risveglio della giovane principessa Lily all’interno di quella che sembra essere una cattedrale in rovina. Il gioco passa subito, senza tanti preamboli, a presentarci quello che sarà il nostro aiutante. Lily farà infatti subito la conoscenza di un Cavaliere. Quest’ultimo, oltre a informare Lily sulla sua missione, introduce il giocatore alla prima meccanica del titolo, ovvero l’attacco base.

L’obiettivo della protagonista è farsi strada attraverso un mondo in rovina e, mostro dopo mostro, scoprire sempre di più sul suo passato ma soprattutto su come sia crollato il Regno di Finis. L’aspetto che distingue Ender Lilies da altri rpg 2D, non è il lato artistico (sul quale ci soffermeremo dopo), ma è lo stile della narrazione. Ogni mostro sconfitto, infatti, ci permetterà di dialogare con lui e avere un pezzo in più del puzzle che non solo metterà in luce una lore approfondita, ma soprattutto svelerà importanti dettagli sul passato e sul ruolo di Lily.

Gameplay – Recensione Ender Lilies PS4

I fan dei metroidvania 2D alla Hollow Knight avranno di che essere felici. Ender Lilies si presenta, dal lato gameplay, in modo molto simile ad altri esponenti del suo genere. A ben guardare, è proprio per questo motivo se il gioco non raggiunge la vetta di capolavoro, ovvero proprio per questa sua natura marcatamente ispirata e debitrice del passato degli rpg in 2D a scorrimento. Le meccaniche sono quelle classiche del genere, la particolarità sta nel fatto che diversi attacchi si sbloccheranno man mano che andremo avanti nell’avventura e sconfiggeremo i principali mostri. Questi, una volta sconfitti e ascoltato il relativo dialogo, ci ricompenseranno con una nuova abilità melee da utilizzare.

Il sistema di combattimento è formato da 2 slot da riempire con un massimo di 4 abilità ciascuno. Nel gioco, tuttavia, avremo accesso solo a 3 di esse da assegnare ad altrettanti tasti (escluso ovviamente il tasto del salto). L’avventura all’inizio si presenta relativamente semplice, con attacchi nemici di facile lettura e una progressione più o meno lineare. Andando avanti però, la curva di difficoltà si alza. Affrontare nemici in volo e a terra combinando le varie abilità, disponibili in attacchi limitati e con un sistema di cooldown, non sarà affatto semplice. Queste situazioni nelle fasi più avanzate potranno rendere le vostre partite un vero inferno. Considerando anche che in alcuni frangenti il gioco si trasformerà in un vero e proprio shoot ’em up.

Aspetto tecnico – Recensione Ender Lilies PS4

Dal punto di vista estetico invece, Ender Lilies è una meraviglia. Fondali gotici e decadenti estremamente curati vengono bilanciati dalla luminosa presenza della protagonista al centro dello schermo. I vari piani di profondità combinandosi con i diversi effetti visivi e particellari in primo piano creando un impatto visivo notevole. Lo stile e toni generali, seppur con influenze già viste in altri titoli, si mantengono originali, soprattutto perché riescono a dare bene l’idea del contesto narrativo. Al contrario, il design dei mostri non risulta così ispirato, ma nel complesso funziona. Dal punto di vista tecnico il gioco non delude. Ricordiamo che in questa recensione abbiamo provato il titolo su PS4 Pro.

Per quanto riguarda la risoluzione, questa si attesta su un onesto 1080p e si apprezzano, sicuramente più che sulla versione Switch, i contrasti chiaro scuro e le sfumature di alcuni effetti come le torce che illuminano con luce soffusa (al netto della tipologia di schermo utilizzata). Se diversi utenti avevano riscontrato delle leggere problematiche legate al frame rate su Nintendo Switch, su PS4 il titolo si comporta più che egregiamente. Il frame rate rimane infatti molto stabile, anche nelle situazioni più concitate. Anche i caricamenti sono molto rapidi, sia per ricaricare la partita dopo essere morti che utilizzando il viaggio rapido.

Conclusione

Abbiamo visto in questa breve recensione di Ender Lilies giocato su PS4, che il titolo mantiene una sua solidità e fluidità. Si riesce a portare a termine l’avventura senza problemi tecnici particolari. Riassumendo, se cercate un metroidvania impegnativo ma allo stesso tempo con uno stile e una narrativa più coinvolgente, Ender Lilies fa sicuramente al caso vostro. Scoprite dunque cosa è successo al Regno di Finis in questa fantastica avventura. Ricordiamo che il gioco è disponibile per tutte le console di vecchia e nuova generazione, incluso Switch e, ovviamente, PC.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news e approfondimenti, seguite le pagine di tuttoteK.

9 Tra i migliori nel suo genere anche su PS4 Punti a favore Ottimo sistema di combattimento

Ottimo sistema di combattimento Narrativa interessante

Narrativa interessante Musiche ispirate Punti a sfavore Confusionario in alcuni frangenti

Confusionario in alcuni frangenti Level design a tratti anonimo