Assassin’s Creed Valhalla: svelata la data del DLC Tombs of the Fallen

Assassin’s Creed Valhalla è pronto a regalarci nuove emozionanti avventure grazie al DLC Tomb of the Fallen di cui ora sappiamo la data

Il DLC Tomb of the Fallen di Assassin’s Creed Valhalla è alle porte e Ubisoft ha deciso di rivelare ufficialmente la data d’uscita insieme ad altre informazioni. Visto che il gioco è stato molto apprezzato dai giocatori, Ubisoft ha confermato che riceverà parecchi updates in futuro con nuovo contenuti da giocare seguendo una roadmap di aggiornamenti per il 2021. Nello specifico ci saranno quattro nuovi contenuti entro la fine dell’anno. Il primo è l’aggiornamento 1.4.0, che uscirà il 9 novembre insieme al DLC Tombs of the Fallen, risultando quest’ultimo il secondo nuovo contenuto. Poi avremo L’Oskoreia Festival, che viene descritto come un “Evento gratuito a tempo limitato”, si svolgerà tra l’11 novembre e il 2 dicembre. Infine ci sarà l’ultimo contenuto che è l’aggiornamento 1.4.1, in uscita a dicembre.

Rivelata la data di rilascio del DLC Tombs of the Fallen di Assassin’s Creed Valhalla

In realtà, senza ancora nessuna data, l’esistenza del DLC Tomb of the Fallen è stato rivelato tempo fa inavvertitamente per la prima volta dai trofei PlayStation, scoperti da Access The Animus, sito d’informazioni dedicato alla saga di Assassin’s Creed. I giocatori devono completare una Tomb of the Fallen per guadagnare il trofeo “Spelunker” e completarne tre per guadagnare quello “Crittologo”. L’editore Ubisoft ha recentemente affermato che Assassin’s Creed Valhalla ha venduto così bene che è il secondo gioco che genera grandi profitti nella storia dell’azienda. Ha poi rivelato che Assassin’s Creed Valhalla riceverà un secondo anno di espansioni e ha confermato che è in lavorazione un nuovo progetto con nome in codice Assassin’s Creed Infinity.

Ready for more? 🌀 Here's a sneak peek at what's to come in Assassin's Creed Valhalla. Looks like 2021 still has a few more mysteries to uncover. 🔎 #AssassinsCreed pic.twitter.com/B1wdvM5ZQq — Assassin's Creed (@assassinscreed) November 5, 2021

Ubisoft ha affermato che l’espansione del gioco Siege of Paris, lanciata ad agosto, “ha garantito un impegno record per il team di sviluppo” e che prevede di fornire “grandi nuovi contenuti per il secondo anno di Assassin’s Creed Valhalla, in particolare nella seconda metà dell’anno fiscale in corso“, quindi teniamoci pronti per il 31 marzo 2022. La prossima grande espansione di Assassin’s Creed Valhalla potrebbe essere intitolata Dawn of Ragnarök, secondo un recente datamine. Se accurata, l’espansione sarà ambientata nel regno dei nani di Svartalfheim e introdurrà una serie di nuove abilità e armi per il protagonista Eivor.

Cosa ne pensate di tutte queste ricche novità per Assassin’s Creed Valhalla? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.