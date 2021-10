Fortnite: dove (e come) trovare Venom e Carnage

Due brutti ceffi, tanto simbiotici quanto (poco) simpatici, si aggirano sull’isola di Fortnite: ecco dove (e come) trovare Venom e Carnage

Ogni stagione di Fortnite, sin dai tempi di Top Secret, ha incluso una skin aggiuntiva per rendere più accattivante il Pass Battaglia, e stavolta è il turno di Carnage, ovvero “come Venom, ma pure peggio”: sapete dove trovare il personaggio? In realtà a questa domanda ci sono più risposte, perché dipende dal contesto in cui state cercando questo amabile (?) depravato. Gioite: siamo qui per aiutarvi, perché nonostante la stagione stia entrando nel suo ultimo mese il personaggio rimane uno dei principali crucci dei giocatori. La carneficina vivente si annida in due differenti contesti del battle royale di Epic Games: andiamo a stanarla!

Ma chi sono?

Siccome questi due personaggi dell’universo Marvel potrebbero essere nuovi ai giocatori di Fortnite, ci concediamo una piccola sosta: prima di dirvi dove trovare Venom e Carnage, vi spieghiamo a grandi linee chi sono. Il primo dei due risale (tecnicamente) a Guerre Segrete, uno dei primi grandi crossover della casa editrice insieme a Il Guanto Dell’Infinito. Il pianeta alieno Battleworld, concepito dall’onnipotente Arcano, è stato il teatro del primo incontro tra Peter Parker e una misteriosa sostanza adesiva che ha rivestito il suo corpo, ricaricando la sua riserva di ragnatele artificiali. Era nato l’iconico costume nero di Spider-Man.

Durante gli eventi della testata principale, l’Uomo Ragno stava subendo l’influsso negativo del costume: trattandosi di una creatura vivente (un simbionte), il parassita stava prendendo il controllo. Con l’aiuto dei Fantastici Quattro, Peter ha appreso la debolezza del costume per i rumori forti. Colando dallo stesso campanile dove l’Uomo Ragno riuscì a tramortirlo, il costume trovò rifugio sul vendicativo rivale di Parker nel campo del giornalismo, Eddie Brock. Era nato Venom. Carnage, dal canto suo, è il risultato dell’unione di parte del simbionte a una persona già squilibrata di suo, il serial killer Cletus Kasady.

Antipatia a pelle, sopra la pelle – Fortnite: dove e come trovare Venom e Carnage

Se volete trovare Venom e Carnage su Fortnite e intendete vestirne i panni ma non sapete dove guardare, per il primo dei due dovete dirigervi nel negozio oggetti. Alla stesura di questo articolo sono i personaggi DC Comics a farla da padrone con un ritorno in massa delle loro skin, in aggiunta al debutto del controverso (per onnipresenza) “Batman che ride” in tempo per Halloween. Tuttavia, con l’imminente interazione tra il Venom di Tom Hardy (a sua volta una skin separata) e lo Spider-Man dell’Universo Cinematografico Marvel in seguito agli eventi del film di Carnage (che la skin mira a promuovere), aspettatevi di rivederlo a dicembre.

In quanto a Carnage, si tratta della skin finale del Pass Battaglia: se avete ottenuto Rick Sanchez nella precedente stagione saprete che significa. Ogni aumento di livello vi frutterà cinque stelle da spendere nella schermata del pass, ma per quanto il gioco tenti disperatamente di nasconderlo la sensazione di poter saltare delle ricompense è totalmente illusoria. Lo sblocco delle skin richiede infatti di riscattare tutte le ricompense della loro pagina, e alcune pagine esigono di ottenere tutti gli oggetti della pagina precedente. Va da sé che, dolente o nolente, vi toccherà arrivare al livello 100 per giocare nei panni di Carnage.

“Get over here” – Fortnite: dove e come trovare Venom e Carnage

Se volete usare le armi di Venom e Carnage, dovrete prima ottenere i loro viticci. Gli oggetti in questione appaiono sotto forma di bombole trasparenti, e una volta raccolte sostituiranno i vostri dorsi decorativi finché sarete in possesso dell’arma in questione. Non si tratta propriamente di armi comuni, sia di nome che di fatto. Essendo legate a personaggi specifici, va da sé che la rarità di queste armi sia fissata sulla soglia massima: “Mitico”. Pertanto, aspettatevi una ricerca che renda giustizia a questo altisonante nome: sarà un’impresa erculea imbattersi in uno dei simbionti.

O meglio, in realtà potrebbe anche non esserlo: può capitare di incappare nell’arma completamente per caso. Dipende da voi. Sulla mappa potreste trovare delle icone a forma di ragno, che segnalano la posizione dei contenitori. Sebbene la loro comparsa sia decretata casualmente all’inizio di ogni partita, a quanto pare queste armi fanno capolino più spesso a nordovest di Podere Pannocchia e a sudest di Sobborghi Scalcinati. Se proprio volete cercarli di proposito, dirigetevi al centro dell’isola e partite da lì se volete trovarlo prima di altri giocatori, specie visto il funzionamento dell’arma in questione.

E ora che faccio?

Come armi, i simbionti di Venom e Carnage possono essere veramente temibili… nelle mani giuste, si intende. Una volta che avrete raccolto uno dei due simbionti, potrete afferrare i nemici come se steste usando una Fiocina ed infliggere una quantità di danni pari a 60 (!). Purtroppo, tra un attacco e l’altro c’è un tempo di ricarica pari a 10 secondi (che non si può aggirare, in quanto si può portare con sé un solo simbionte alla volta). L’utilità maggiore di questi oggetti, se la mira non è il vostro forte, è quella di poter planare a piacimento subito dopo un salto, senza dover ricorrere ai più o meno rari Trampolini di Lancio.

Se la mira non è il vostro forte, il nostro consiglio è quello di usare l’arma per demolire le strutture avversarie: è già buon senso farlo normalmente, figurarsi poi quando capita (e capita, fidatevi) di trovare tra gli incarichi da svolgere proprio l’abbattimento delle mura nemiche. Lo slot occupato dall’arma è solo uno, quindi non avrete il problema di chi porta con sé un Bazooka a Bende o un Cannone da Bevute. Quest’arma è solo una delle tante nuove introdotte dalla stagione 8: abituatevi ad averci a che fare, ma cercate di non affezionarvici. Il cambio stagionale è previsto a inizio dicembre.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.