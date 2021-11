FIFA: 2K Sports mira alle licenze al posto di EA?

Con la relazione tra FIFA ed EA ormai ai minimi termini, 2K Sports sembra avere la strada spianata per una possibile acquisizione delle licenze

EA e FIFA hanno ormai un rapporto che sta per giungere ad un punto di non ritorno: da alcune settimane infatti Electornic Arts ha deciso di rivedere gli accordi che furono stabiliti con la FIFA per quanto riguarda l’utilizzo dei nomi dei giocatori e delle varie competizioni, poiché le licenze di cui lo studio di sviluppo era in possesso gravavano non poco sulle proprie tasche, con costi che arrivavano a 2,5 miliardi di dollari in dieci anni di partnership.

Questo fattore è ciò che ha portato EA a legare direttamente con i club calcistici e a cambiare il nome della serie videoludica, attivando così una discussione piuttosto accesa e a suono di rabbiosi comunicati stampa. Adesso che EA prenderà una strada totalmente nuova per il titolo di calcio più conosciuto di sempre, altri sembrano non celare i loro intenti nello sfruttare la nomea e le licenze di cui dispone la FIFA, e tra questi emerge anche 2K Sports.

Le licenze di FIFA nelle mire di 2K Sports

Mentre Konami è alle prese con il suo nuovo eFootball PES 2022, lanciato più di un mese fa e ancora con numerosi problemi da dover sistemare, 2K Sports potrebbe avere campo libero per lanciarsi finalmente nello sport calcistico, attraverso le licenze fornite dalla FIFA. 2K Sports è un’azienda sussidiaria di Take-Two Interactive, incentrata soprattutto su sport popolari negli Stati Uniti, tra cui le più popolari opere di NBA 2K e WWE 2K. Quando questa settimana il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha parlato agli investitori, gli è stato chiesto riguardo un possibile interesse nell’inserirsi all’interno del mondo del calcio.

Attualmente, l’azienda non ha mai avuto esperienze decisive in questo tipo di sport, se non per il gioco mobile Top Eleven, che ha acquisito insieme allo sviluppatore Nordeus solo pochi mesi fa. Ma un gioco manageriale di calcio per dispositivi mobile, per quanto possa far fruttare, potrebbe risultare un po’ stretto se comparato ai potenziali guadagni ottenibili con dei titoli come FIFA. Take-Two ha avuto una lunga serie di battaglie per i diritti sportivi nei confronti di EA, riuscendo solo di recente ad avere una collaborazione con Tiger Woods, che è stato per lungo tempo un partner di Electronic Arts.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per nuovi giochi ad un prezzo contenuto.