eFootball PES 2022: ecco la data d’uscita del prossimo aggiornamento

Dopo le critiche per eFootball PES 2022 Konami aveva promesso un aggiornamento poi rimandato, ecco qual è la nuova data d’uscita

L’uscita dell’aggiornamento, che avrebbe portato il criticatissimo eFootball PES 2022 alla versione 0.9.1, era inizialmente prevista per il 28 ottobre fino a quando Konami ha annunciato che sarebbe stata ritardata. In un nuovo post su Twitter, la società ha ora confermato che la patch uscirà il 5 novembre. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

eFootball PES 2022: l’aggiornamento si farà attendere ancora un po’ ma sarà fondamentale per la rimozione dei bug

“L’uscita del prossimo aggiornamento di eFootball PES 2022 v0.9.1 è fissata al 5 novembre per PC e console. Questo aggiornamento serve solo a correggere i bug, con note dettagliate sulla patch rese disponibili sul nostro sito Web al momento del rilascio.” questo è quanto riportato sul profilo ufficiale del colosso nipponico.

Il successore free-to-play della lunga serie Pro Evolution Soccer è stato rilasciato il 30 settembre ed è stato pesantemente criticato dai giocatori, nella misura in cui è diventato il gioco Steam con il punteggio più basso di tutti i tempi.

A seguito delle critiche, Konami ha rilasciato una dichiarazione riconoscendo “segnalazioni di problemi che gli utenti hanno riscontrato con cut-scene, espressioni facciali, movimenti dei giocatori e comportamento della palla”. L’azienda si è quindi scusata per lo stato del gioco e ha promesso di fornire una serie continua di miglioramenti.

Quando ha annunciato per la prima volta l’aggiornamento alla versione 0.9.1, Konami ha dichiarato: “Questo si concentrerà sulla risoluzione dei problemi già segnalati e su quelli che continui a segnalare. Vi aggiorneremo con maggiori dettagli man mano che andremo avanti e affronteremo i vostri feedback e le vostre richieste nei futuri aggiornamenti”.

Konami ha precedentemente affermato di aver pianificato di rilasciare il primo importante aggiornamento del gioco a metà novembre, che introdurrà una serie di nuove modalità, tra cui Creative Teams, in cui i giocatori costruiscono la propria squadra in modo simile all’Ultimate Team di FIFA (o alla funzione myClub nel precedente PES).

A questo punto verranno implementate anche le partite multipiattaforma (permettendo ai giocatori di PlayStation, Xbox e Steam di competere l’uno contro l’altro), insieme a un sistema di abbonamento stagionale.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.