Call of Duty: Vanguard, svelata la durata della campagna

Call of Duty: Vanguard è appena uscito e già sono trapelati i primi dettagli sulla durata della campagna in single player

Il Call of Duty annuale è finalmente disponibile già dalla giornata odierna, e come di consueto giungono le prime importanti informazioni del nuovo titolo di Activision Blizzard. Sono infatti spuntate le prime informazioni legate alla durata della campagna in single player di Call of Duty: Vanguard, che quest’anno ci riporterà nuovamente sui campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, stavolta nei panni di diversi protagonisti impegnati sui vari fronti di guerra. Il titolo è disponibile per PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series S/X e PC.

La durata della campagna di Call of Duty: Vanguard

La campagna in single player è una delle modalità principali del nuovo COD insieme all’immancabile modalità Multiplayer e a quella cooperativa dedicata agli Zombie. La durata della campagna di Call of Duty Vanguard, si attesta a grandi linee sulla durata media dei precedenti titoli della serie, sarà infatti possibile completarla in circa 5-6 ore, a seconda del livello di difficoltà selezionato. Giocare la campagna a difficoltà Veterano non sarà certo una passeggiata e le frequenti morti e ripetizioni di parti già giocate allungheranno indubbiamente il conteggio delle ore.

La campagna di Call of Duty: Vanguard sarà composta da nove diverse missioni, e in ognuna di queste vestiremo i panni di uno degli agenti della Task Force One, un’organizzazione presente in tutto il mondo creata con lo scopo di fermare i nazisti. Ogni missione vedrà dunque l’intervento di uno di questi speciali operatori dislocati in svariate parti del mondo. Ecco la lista delle nove missioni che compongono la campagna.

Phoenix

Operation Ronga

The Lion’s Den

Stalingrad

The Battle of Midway

Numa Numa Trail

Lady Nightingale

The Rats of Tobruk

The battle of El Alamein

The Fourth Reich

La campagna servirà soprattutto a introdurre la modalità Multiplayer, che infatti prenderà il via subito dopo la conclusione di questa e vedrà la continuazione delle avventure della Task Force One anche in futuri update del titolo di Activision. Se siete interessati al multiplayer di Vanguard potete trovare le nostre guide con i consigli per approcciarsi a questa modalità e sulle armi del gioco.

