Elden Ring: confermata la data in cui verrà mostrato il video gameplay

FromSoftware ha annunciato finalmente la data in cui si avrà modo di vedere quindici minuti di video gameplay di Elden Ring

Annunciato durante l’E3 del 2019, Elden Ring è rimasto per lungo tempo un titolo enigmatico, rimanendo per anni con una minima quantità di dettagli diffusi dal team di sviluppo. Le uniche cose che si sapevano dopo l’annuncio, è che il gioco sarebbe stato prodotto dal director Hidetaka Miyazaki, in una collaborazione con lo scrittore George Martin. Solo in seguito all’estenuante attesa dei fan, che si aggrappavano soprattutto ai vari improbabili leak e voci di corridoio, Elden Ring ha fatto esplodere la gioia dei giocatori durante il Summer Game Fest2021, palesandosi nuovamente con una data d’uscita, per poi presentare alla Gamescom un video gameplay ufficiale, anche se presentato a porte chiuse.

Tra poche ore si vedrà il video gameplay di Elden Ring

Durante il Tokyo Games Show 2021 è stata data qualche nuova informazione riguardante il gameplay di Elden Ring, senza mostrarne il video ma descrivendolo attraverso un’intervista di un membro di FromSoftware su Famitsu; probabilmente in questo modo si mirava ad incrementare ulteriormente l’hype dietro al gioco pur non avendo ancora nulla di concreto da mostrare. E ciò che ne è risultato è stato come al solito un ampio successo, rinnovando ancora di più la trepidazione dei fan, che non vedono l’ora di mettere le mani su questo nuovo gioco derivato dai principali e migliori giochi FromSoftware, rivoluzionati mediante un ambiente open-world.

Join us for a 15-minute glimpse of #ELDENRING gameplay on November 4th at 3 PM CET/7 AM PDT Youtube: https://t.co/yNnvFmV3ky

Twitch: https://t.co/jFFOwDSEfr — ELDEN RING (@ELDENRING) November 3, 2021

Su Twitter, l’account ufficiale di Elden Ring ha annunciato come domani, 4 novembre, sarà data la possibilità di vedere in live-streaming quindici minuti di video gameplay sul canale YouTube e e Twitch del publisher Bandai Namco. Lo stream comincerà alle 15:00 italiane, e anche se non è ancora dato sapere quale sarà con precisione il contenuto, supponiamo abbia a che fare con i dettagli rivelati già durante l’intervista, e forse anche qualche nuova chicca. Inoltre, non molto tempo fa è stato anche resa accessibile la registrazione ad un play-test del titolo, che si terrà dal 12 al 15 novembre in cinque diverse sessioni.

Elden Ring arriverà su Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC il 25 febbraio 2022, dopo essere stato rinviato di un mese rispetto alla data fissata inizialmente.