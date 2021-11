Super Smash Bros Ultimate: evento del weekend “Sorriso smagliante”

Il prossimo evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate sarà all’insegna dell’allegria: i protagonisti sono gli Spiriti più sorridenti

A una settimana dall’atteso torneo dedicato ai nuovi arrivi del roster, l’evento di questo weekend sarà una nuova scrematura per la titanica raccolta di Spiriti presenti in Super Smash Bros. Ultimate. Il titolo dell’evento già ci dà una chiara idea di cosa ci possiamo aspettare: nel Tabellone degli Spiriti verrà infatti data la priorità a chi si contraddistingue per il suo “Sorriso smagliante”. Essendo il campionario di Spiriti (oltre 1400 alla stesura di questo articolo) un’enciclopedica “raccolta di figurine”, come è stato chiamato, saranno queste ultime a vantare una dentatura curata e non i loro oltre ottanta interpreti.

Un evento del weekend tutto da sorridere in Super Smash Bros. Ultimate

I protagonisti dell’evento di questo weekend in Super Smash Bros. Ultimate saranno i seguenti. Avrete modo di trovare più spesso Wario-Man, Giga Mac, Waluigi, 9-Volt e 18-Volt, Mr. Sandman, Rayman, Categnaccio, Sogghigno, Daruk, Gengar, Dribble & Spitz, Bald Bull, Donbe & Hikari, T-Rex, Heracles, Granchio, Sir Baraonda e Joe Cilindro, Swanky Kong, Piombospino, Talpy, Forte & Piano e, infine, Tempo. Fate attenzione, perché anche tra quelli di classe Asso si celano degli autentici piantagrane. Consigliamo di fare particolarmente attenzione a 9-Volt e 18-Volt.

Ironia (crudele, per chi li voleva come personaggi giocabili) vuole che questo weekend sarà possibile recuperare “almeno le immagini” di due grandi esclusi del roster: Waluigi e Rayman. Ad apparire a orari prestabiliti sarà proprio quest’ultimo (undici di mattina/sera), insieme alle Leggende Wario-Man (sette di mattina/sera) e Giga Mac (tre di notte/pomeriggio). L’evento è previsto per dopodomani, venerdì 5 novembre, e avrà inizio alle sette di mattina. Le danze si chiuderanno alla stessa ora di lunedì 8. Che dire: anche a roster completo, il magnum opus di Masahiro Sakurai intende tenerci compagnia a lungo. Ed è un bene, visti i dubbi sul futuro della serie.

