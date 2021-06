Summer Game Fest 2021: Elden Ring esiste davvero, ecco la data d’uscita

Contro ogni aspettativa, al Summer Game Fest 2021 è stato presente anche Elden Ring, prossimo gioco di From Software, di cui abbiamo anche la data d’uscita

Esistono titoli che non esistono. Titoli difficili anche da seguire, da commentare, perché qualsiasi informazione a riguardo sarà un leak o, ancora peggio, un rumor. Il re di questa categoria è attualmente Elden Ring di From Software. Presentato ufficialmente all’E3 2019, se ne sono poi perse le tracce. Ogni tanto qualche informazione qua è là, sull’open world, sulla narrativa. Il titolo sul quale sta lavorando anche George Martin, però, non si è più realmente mostrato al grande pubblico. Tutti lo volevamo vedere all’Xbox Showcase, poi alla Gamescom 2020 e poi abbiamo seriamente iniziato a perdere le speranze.

Un recente e speranzoso rumor voleva vedere l’uscita del gioco prevista comunque per il 2021, ma, sinceramente, noi nel 2021 speravamo più che altro di avere qualche informazione. E finalmente, abbiamo i brividi a dirlo, ci siamo. Sono mesi che andiamo avanti a rumor su rumor, trailer leakati e insider che puntano alla presenza del titolo di From Software al prossimo E3 2021. Negli scorsi giorni, la probabile presenza di Elden Ring era stata indicata anche al Summer Game Fest, ed è proprio quello che è successo e udite udite, abbiamo anche la data d’uscita.

Elden Ring al Summer Game Fest 2021: ecco la data d’uscita!

Un trailer da mozzare il fiato, quello appena presentato da parte di From Software e tanto vociferato nelle ultime settimane. Il titolo uscirà per tutte le piattaforme il 21 gennaio 2022, disponibile dunque anche per le console di “vecchia generazione”. Tanti gli elementi presenti e tutti molto diversi. Riferimenti ai precedenti titoli della software house e chi più ne ha più ne metta, godiamoci, ancora una volta, il trailer.

Rise, Tarnished.#ELDENRING comes to PlayStation, Xbox, and PC Digital January 21, 2022. pic.twitter.com/V2PWllffDp — ELDEN RING (@ELDENRING) June 10, 2021

Insomma, non ci avremmo scommesso un centesimo, ma Elden Ring ha finalmente preso il palco al Summer Game Fest 2021 e abbiamo avuto anche l'annuncio della data d'uscita. Che cosa ne pensate di questo nuovo titolo di From Software? Siete interessati? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!