Call of Duty: con Ricochet saranno banditi i cheater da tutta la serie

La sicurezza del sistema anti-cheat Ricochet di Call of Duty si aggiorna: potrà privare i cheater dall’accesso di tutti i giochi

Poche settimane fa Activision aveva lanciato una guerra verso i cheater, annunciando l’implementazione delsistema anti-cheat Ricochet in Call of Duty Vanguard. Pochi giorni dopo l’annuncio, si scoprì come il software fosse stato leakato e quindi alla mercé di potenziali hacker e cracker, che avrebbero potuto studiarlo per ideare nuovi modi con il quale aggirare questo nuovo sistema. Tuttavia, la diffusione fu a seguito di un piano preciso dell’azienda, che ha poi dichiarato di aver reso disponibile solo una versione iniziale di Ricochet.

In questo modo, infatti, essa avrebbe capito i punti più deboli e facilmente colpibili, per poi agire di conseguenza nel renderlo ancora più inespugnabile. I cheater sono stati dunque da tester veri e propri, e hanno ottenuto solo un piccolo vantaggio per quanto riguarda la versione di Ricochet disponibile all’uscita. Adesso, il sistema si aggiorna nuovamente, e porterà inoltre delle novità piuttosto importanti su come verranno gestiti i giocatori scorretti.

Il sistema Ricochet farà sparire i cheater da ogni Call of Duty

In un nuovo post pubblicato sul blog del sito ufficiale di Call of Duty, il team nel dipartimento dell’anti-cheat Ricochet ha rilasciato un aggiornamento sulle misure di sicurezza, insieme agli upgrade per la nuova tecnologia contro il cheating. Tra le aggiunte, vi sono anche dei cambiamenti che sono stati immessi nella politica di sicurezza in Call of Duty Vanguard, dove adesso viene dichiarato come, in casi estremi inerenti il cheating, è possibile arrivare a ban permanenti e che si estendano anche oltre il titolo specifico a cui si stava giocando. Testualmente, viene descritto come “sospensioni permanenti sono durature e finali, e possono essere applicate in titoli passati, presenti, e futuri appartenenti al franchise di Call of Duty”.

Nel post, lo studio spiega che questi tipi di interventi verranno apportati solo quando si avrà una costante e ripetuta violazione delle politiche sulla sicurezza, esplicitamente citando il cheating all’interno del gioco. La stessa cosa potrà avvenire nei confronti dei giocatori che cercheranno di nascondere la loro identità e quella dei dispositivi con cui stanno fruendo del gioco. Ovviamente rimangono ancora delle sospensioni temporanee, della durata di 48 ore fino anche a due o più settimane, a seconda della gravità dell’infrazione; in questi casi, tuttavia, i giocatori potranno riaccedere al gioco una volta terminato il periodo di sospensione.

Dunque la battaglia di Activision verso il cheating prosegue sempre più ferocemente; resteremo a vedere se sarà sufficiente, e in che direzione essa porterà i suoi titoli.