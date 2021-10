Call of Duty Vanguard: possibile un leak di una versione di Ricochet

Activision implementerà in Call of Duty Vanguard un sistema contro i cheat chiamato Ricochet, ma a quanto pare una sua versione ha subito un leak

La settimana scorsa, subito dopo che Activision ha accennato a grandi cambiamenti verso alcuni utenti dei giochi di Call of Duty, che fruivano di cheat e comportamenti scorretti all’interno del gioco, è stato annunciato un sistema contro i cheater che interveniva livello del kernel, dal nome Ricochet. Dalla presentazione, sembrava si trattasse di una novità alquanto affidabile, nonostante avesse riscontrato dall’utenza delle preoccupazioni per quanto riguarda la privacy. Questo nuovo sistema sarebbe stato aggiunto a Call of Duty Warzone e al nuovo capitolo, Vanguard, ma forse che ci sono dei potenziali nuovi intoppi in questo tentativo di fermare il cheating nei futuri titoli, a causa di un leak di una versione di Ricochet.

Leak di Ricochet: sicurezza a rischio per l’anti-cheat di Call of Duty: Vanguard

Questo perché alcuni utenti online hanno scoperto che in realtà Ricochet, o più che altro un leak delle sue prime versioni, sia stato trovato quasi il giorno stesso, finendo accessibile a chiunque volesse analizzarlo per fini non molto apprezzabili. Activision non ha ancora confermato il fatto, ed è inoltre da considerare come ciò potrebbe essere stato fatto di proposito. Infatti, l’azienda ha dichiarato che si tratta appunto di una versione ancora molto semplificata e facile da manipolare, quindi gli sviluppatori di cheat potrebbero al massimo avere un piccolo vantaggio dopo il lancio reale di Ricochet.

Inoltre, in questo modo potrebbero essere esposte le possibili debolezze del sistema, conducendo a degli interventi mirati, che consentano di creare un prodotto migliore prima del rilascio. Dunque gli hacker più avanzati, in grado di superare la prima versione, sarebbero in questo caso degli involontari tester sulla sicurezza del sistema anti-cheat. Call of Duty Vanguard arriverà il 5 novembre, ma il sistema Ricochet sarà inizialmente disponibile prima su Warzone.

