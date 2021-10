Call of Duty Vanguard: Activision inserisce il sistema anti-cheat Ricochet

Dopo l’avvertimento dato ai cheater, l’azienda madre di Call of Duty ha svelato Ricochet, il nuovo sistema usato in Vanguard contro i cheat

Call of Duty Vanguard uscirà tra poco, e i giocatori già prospettano il peggio per via di ciò che sta accadendo in Warzone, con le partite multiplayer costantemente vessate dagli utenti utilizzatori di cheat, e di glitch all’interno del gioco. Il titolo deve ancora rivelare la modalità zombie, ormai fondamentale tra quelle presenti nella serie; tuttavia, prima di fare ciò è necessario instillare un po’ di tranquillità tra i fan, poiché i cheater sembrano essere in grado di superare ogni misura che dovrebbe prevenire la loro comparsa.

Negli scorsi giorni, Activision aveva già anticipato un nuovo provvedimento; non si è dovuto attendere molto per vedere di cosa si trattasse: infatti, la compagnia ha provveduto a rivelare Ricochet, il nuovo sistema anti-cheat lanciato su PC mediante Call of Duty Vanguard e che verrà poi inserito anche in Warzone.

Ricochet: lo scovatore di cheat di Call of Duty Vanguard

Il nuovo sistema anti-cheat di Call of Duty Vanguard si chiama dunque Ricochet: si tratta di un sistema utilizzato anche in altri titoli, come Fortnite ed Apex Legends, che lavora a livello kernel: fondamentalmente, sarà in grado di accedere ad un ampio raggio di software ed applicazioni presenti sul proprio PC, inclusi i driver della scheda grafica. Con ciò, il driver anti-cheat sarò in grado di rilevare meglio eventuali comportamenti sospetti, e darà agli sviluppatori dati ulteriori su come affrontare i cheater. Eppure, alcuni utenti non apprezzano molto quest’aggiunta, poiché il sistema potrà anche monitorare e gestire i propri dati superando il livello dell’applicazione.

Activision si dice consapevole delle preoccupazioni rispetto alla privacy riguardo questo tipo di sitsema, ed assicura che il software si avvierà solo quando si avrà accesso a Call of Duty, spegnendosi quando si esce dal gioco; aggiunge che avrà accesso solamente ai dati relativi a COD. Ricochet si distinguerà dagli altri sistemi grazie ad un più esteso miglioramento nella sicurezza di COD Warzone e Vanguard, e rimarrà inoltre presente il sistema di verifica a due fattori e le segnalazioni dei giocatori. Call of Duty Vanguard uscirà il 5 novembre, su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC.

