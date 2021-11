E-commerce, come ottimizzare per avere un miglior up-selling

È assolutamente evidente che utilizzare l’Up- selling sui siti e-commerce è una tecnica perfetta per portare il sito di vendita on-line a lavorare a pieno ritmo

Se avete un’attività di vendita, la realizzazione del sito e-commerce è diventata ormai un’assoluta necessità. Si può dire che i tempi siano maturi per la svolta alla digitalizzazione; essere digitali è diventata sia una necessità che un una comodità; Oggi acquistare online non è neppure più un modo alternativo di fare shopping, ma la quotidianità per molte persone. Il rapporto diretto con il commesso o la prova nel negozio fisico convivono, ormai, a fianco della comodità di poter ordinare quando e dove si vuole analizzando i prodotti con tutta calma tramite schede tecniche e recensioni online. In questo caso non c’è niente di meglio della creazione di un sito e-commerce, per una vendita e un rapporto diretto con il cliente.

Avere un sito e-commerce, offre la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio, un pubblico che magari non essendo on-line, non sarebbe mai approdato al nostro prodotto o servizio. Però, acquistare il dominio e aprire la propria piattaforma, non assicura tutti i vantaggi esistenti, ma bisogna avere un sito che sia ottimizzato e adattato con determinate caratteristiche che lo rendano una piattaforma davvero proficua. È necessario mettere in atto tutti gli stratagemmi possibili da poter utilizzare per incrementare le vendite, i guadagni e la qualità del servizio offerto: parliamo di up-selling e cross-selling.

Creare un sito e – commerce

Creare un sito e-commerce è tutt’altro che semplice. È vero che oggi si possono trovare modelli per poter creare a prezzi estremamente vantaggiosi, e talvolta addirittura in maniera gratuita. Tuttavia, per chi ha una attività da far fruttare, improvvisarsi tecnico non è la scelta migliore.

Se si vuole avere un sito davvero ben fatto, ci si deve necessariamente rivolgere ad aziende specializzate in questo settore, perché gli studi approfonditi che vengono fati prima di essere on line, saranno determinati per la buona riuscita.

I parametri che verranno presi in considerazione sono diversi, molteplici ed estremamente variabili, è quindi abbastanza ovvio che sia necessario avere alle spalle un team davvero preparato e specializzato.

Come dicevamo, paramenti presi in considerazione sono molti, vediamo quali sono i principali:

Esigenze del cliente

Aspettative del cliente

Studio del mercato di riferimento

Ottimizzazione del mercato di riferimento

Categoria di merce o servizio

Ottimizzazione in base alla categoria di appartenenza

Studio del cliente ed acquirente

Ottimizzazione della clientela

Fidelizzazione della clientela

Analisi dei competitors

Tutti questi parametri sono quelli che renderanno il sito e-commerce uno strumento che incrementa le vendite del vostro prodotto o servizio e di conseguenza i guadagni

Le strategie di marketing per incrementare flusso e vendita

Una volta che il sito è on-line, il lavoro non si può considerare assolutamente finito; avere ed utilizzare un e-commerce significa anche stare sempre al passo con le migliori e le più funzionali tecniche di marketing.

Questo si può tradurre in parole semplici: un maggiore guadagno e una maggiore fidelizzazione del cliente, due aspetti assolutamente fondamentali per il successo di un’attività.

Le strategie di marketing mirano proprio a questo, vediamo quali sono gli aspetti che più influiscono e quelli che verranno curati maggiorente durante la creazione e la manutenzione di un sito e – commerce.

Il design

Aspetto importantissimo, è la primissima impressione che il potenziale cliente e acquirente avrà di noi, del nostro prodotto o servizio; avere un web design accattivante, moderno e che rispecchia la nostra merceologia di appartenenza è assolutamente fondamentale nell’e-commerce.

La piattaforma

Le piattaforme utilizzabili non sono tutte uguali, scegliere la migliore per il cliente è un aspetto assolutamente da tenere in considerazione in modo che sia ottimizzata

Software pagamenti

Deve risultare semplice, veloce, sicuro e soprattutto affidabile.

Ottimizzazione SEO

Per poter avere una visibilità sempre maggiore, incrementare il traffico e trasformare i visitatori in acquirenti

Una volta che tutti gli aspetti saranno adattati, altre azioni da attuare saranno quelle specifiche alla vendita, due in particolare: up-selling e cross-selling.

Up-selling e Cross-selling

Che cosa sono in parole semplici up-selling e cross-selling?

Sono strategie marketing che fanno parte e lavorano nelle cosiddette CMR ovvero Customer Relationship Management.

Queste tecniche aiutano a capire e anticipare i bisogni dei clienti, così da riuscire ad individuare potenziali persone interessate e trasformarli in acquirenti veri e propri. Anticipare ed indurre il bisogno del cliente è una tra le prime strategie di marketing da applicare, sia per poter essere i primi a proporre quel determinato bene o servizio sia perché, nel momento in cui il cliente procede all’acquisto, la strada per la fidelizzazione sarà più semplice ed immediata.

Up-selling e Cross-selling lavorano proprio su questo. Il Cross-selling è l’azione di proporre al cliente che ha già acquistato il bene o servizio, di acquistare anche dei prodotti complementari. Facciamo un esempio con il fast-food; inizialmente veniva venduto solo il panino, poi è stata introdotta la possibilità di acquistare nel pacchetto anche patatine e bibita. Questo è un perfetto esempio di cross-selling, un acquisto ulteriore nel momento in cui si è già presa la decisione di acquistare.

L’ Up-selling, invece, è una tecnica che incentiva il cliente ad acquistare una quantità di prodotto maggiore rispetto quello che si era preventivato di fare; come fare questo? Riprendiamo sempre l’esempio del fast-food; acquistando panino, patatine e bibita più grandi si avrà una quantità di cibo maggiore con un sovrapprezzo minimo minore rispetto alla quantità standard. Questo, quindi, incentiva l’acquirente ad acquistare di più, spendendo una somma di poco maggiore per lui.

Questa tecnica, si traduce in termini di vendita, con acquisti maggiori, guadagni maggiori, e una fidelizzazione del cliente maggiore; e questo assicura una rendita sicura e costante nel lungo periodo.

È assolutamente evidente quindi, che utilizzare l’Up- selling sui siti e-commerce è una tecnica perfetta per portare il sito di vendita on-line a lavorare a pieno ritmo, essendo ottimizzato.