In questa nostra seconda recensione di Call of Duty: Vanguard andremo a trattare la componente multiplayer del nuovo titolo della saga targata Activision

Dove eravamo rimasti? Ah sì, Call of Duty: Vanguard. Per un riassunto delle puntate precedenti vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra precedente disamina della campagna single player. Oggi, invece, ci concentreremo sulla seconda anima (o prima, dipende da che punto la si vuol vedere) di questo titolo e andremo a proporvi una recensione del comparto multiplayer di Call of Duty: Vanguard. Multiplayer che, come da tradizione, mette sul piatto il concetto di rigiocabilità e se ne fa portavoce, completando così il pacchetto videoludico offerto da Activision e soci.

Quantità e/o qualità?

Ed è proprio su questo duplice concetto che vogliamo aprire la nostra recensione del comparto multiplayer di Call of Duty: Vanguard. Quantità o qualità? O ancora, quantità e qualità? Dare una risposta risulta davvero complesso, così come risulta complesso entrare in profondità in quelle che sono le scelte strutturali che danno vita ad un titolo come Call of Duty: Vanguard o, in generale, ad un titolo di una delle saghe FPS più famose e giocate al mondo.

Cercare una formula che possa accontentare tutti è sempre stato un aspetto su cui Activision ha puntato nel corso degli anni e, siamo sicuri, su cui continuerà a puntare. L’offerta contenutistica, al lancio, per quel che riguarda esclusivamente il lato multiplayer, è davvero molto molto ricca. Tante mappe, tante modalità diverse e tante opportunità di divertimento e tante opportunità di cucire addosso al giocatore lo stile di gioco che preferisce adottare. Dei difetti strutturali, però (e aggiungiamo purtroppo) ci sono e vanno considerati.

Fra una cecchinata ed un coltello da lancio – Recensione Call of Duty: Vanguard multiplayer

Abbiamo citato, poche righe fa, la quantità di opportunità e di contenuti che al lancio vengono dati in pasto ai giocatori. Lo diciamo fin da subito: questa quantità può rivelarsi un’arma a doppio taglio… se gestita male. Arma a doppio taglio, perché, il confine tra l’entusiasmo per la varietà offerta e il senso di confusione, creato da questa stessa varietà, è decisamente molto sottile, quasi impercettibile. La vasta disponibilità di mappe, per esempio, è sì un’occasione per giocare partite sempre diverse in contesti e scenari sempre nuovi ma, allo stesso tempo, procurerà una difficoltà nel processo di conoscenza delle mappe stesse (elemento fondamentale nell’approccio ad una partita online).

Inoltre, queste stesse mappe, risulteranno sì molto varie, nella grandezza, nella verticalità (più o meno presente) e nella simmetria o asimmetria ma, al contempo, rischiano di essere poco funzionali in base alla modalità che si sta decidendo di giocare o, addirittura, poco funzionali e basta. Si passa, infatti, da mappe ben congegnate in cui le varie strutture sono disposte in modo tale da avere delle partite eque e avvincenti, a mappe in cui il tutto si riduce ad un fastidioso: nasci-spara-muori-nasci… Ed è proprio su questo ultimo concetto che ci sentiamo di muovere una delle critiche maggiori.

Uno dei tasti più dolenti, infatti, per quel che riguarda il comparto multiplayer di Call of Duty: Vanguard riguarda la gestione dei punti di respawn. A tratti totalmente illogica e frustrante. Un difetto che, bisogna ammetterlo, la serie si porta sulle spalle da qualche anno e che, se inserito in contesti di mappe mal strutturate, risulta ancora più pesante (ad esempio, si tratta di un difetto riscontrato anche in Cold War ma che, vista l’ottima costruzione degli ambienti di gioco, non risultava così invasivo). Rimanendo sempre sulla gestione delle mappe bisogna segnalare la gradita aggiunta di alcuni muri distruttibili che offrono una componente tattica maggiore.

Bilanciamento e visibilità – Recensione Call of Duty: Vanguard multiplayer

Parte del discorso che abbiamo già fatto nella recensione della campagna di Call of Duty: Vanguard, per quel che riguarda la componente puramente tecnica, può valere e tornarci utile anche in questa nostra disamina relativa al multiplayer. Abbiamo parlato di una scelta grafica e stilistica che fa il suo dovere ma che non ci ha convinti fino in fondo e, se nel single player questa non va ad intaccare più di tanto la godibilità del gameplay, una volta entrati in una partita multiplayer le cose cambiano. Sia chiaro, non stiamo parlando di una grafica scadente o antiquata, anzi, parliamo di una scelta stilistica che poco, a nostro avviso, si confà alla natura del gioco.

Modelli dei personaggi non sempre riconoscibili e una gestione delle luci e dei colori non sempre azzeccata, offrono una visibilità non particolarmente funzionale. Per quanto riguarda i suoni, invece, rimaniamo sugli elogi fatti nella precedente disamina per quel che riguarda i suoni delle armi e delle esplosioni e invitiamo, però, a porre maggiore attenzione nella gestione dei suoni dei nemici. A tratti ottima e a tratti molto meno.

Abbiamo apprezzato particolarmente il bilanciamento effettuato sulle armi (la cui progressione, sia delle armi sia del nostro livello, risulta essere molto rapida), il sempre ottimo shooting e il letterale cambio di passo nella gestione del movimento. Più macchinoso nel single player e, giustamente, più rapido e frenetico una volta avviata una partita online. Segnaliamo, inoltre, server rapidi e che, ad oggi, hanno mantenuto un’ottima stabilità e offerto la possibilità di effettuare delle ottime partite anche con connessioni modeste e non esorbitanti.

Fino all’ultimo resp…awn!

La nostra seconda recensione di Call of Duty: Vanguard, questa volta incentrata sulla componente multiplayer, si conclude qui e siamo pronti, ancora una volta, a tirarne le somme. Vi invitiamo, prima di concludere, a dare sempre un’occhiata anche alla recensione del single player, in modo tale da avere un quadro sì completo e complessivo del gioco e, soprattutto, una duplice visione delle due anime che lo costituiscono.

Il multiplayer di Vanguard sfoggia una vasta quantità di contenuti disponibili già al lancio e traccia una strada già percorsa in passato, con tappe obbligatorie: quali un ottimo shooting, un ritmo mai banale e sempre frenetico e stabilità di fondo da non sottovalutare. Alcuni difetti, però, non ci fanno urlare al capolavoro: mappe non sempre azzeccate, visibilità poco funzionale e qualche lacuna decisionale, pongono questo Call of Duty: Vanguard in un limbo da cui è difficile fuggire.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttoteK. Date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming, invece, per acquistare videogiochi a prezzo scontato.