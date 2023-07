Call of Duty: Xbox e Sony firmano un accordo per PlayStation

“Quando ognuno gioca, vinciamo tutti”: trovato l’accordo tra Sony e Xbox, Call of Duty resta sulle console della famiglia PlayStation

L’aforisma di Phil Spencer ci sembrava il modo migliore per aprire la settimana con la notizia, da lui stesso confermata, circa l’accordo con il quale i fan PlayStation possono dormire sonni tranquilli: no, la serie Call of Duty per il momento non sarà l’esclusiva Xbox che in molti tenevano. Trattasi di un “accordo vincolante” sull’intenzione di mantenere la serie di simulatori militaristici “in seguito all’acquisizione di Activision Blizzard”. Acquisizione che, qualora serva un recap dei recenti sviluppi, sembra aver superato il precedente impasse. Naturalmente la retorica pacifista (in fatto di “console wars”) di Spencer non ha mancato di ricordare che “Non vediamo l’ora di dare più scelta su dove giocare ai fan di tutto il mondo.”

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games. — Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023

L’accordo storico: PlayStation non perderà Call of Duty, parola di Xbox

Naturalmente, a discapito delle promettenti implicazioni, non abbiamo altri dettagli. In passato il titano di giada ha provato a raggiungere un accordo con Sony, ma senza successo. Motivo per il quale ha fatto scalpore il ritorno di Call of Duty su console Nintendo, su cui la promessa è stata più esplicita: dieci anni di titoli garantiti. In quanto al ramoscello d’ulivo odierno, Spencer ha solo aggiunto quanto segue. “Prometto qui e ora che non sottrarremo questo franchise a PlayStation. Naturalmente Sony dovrà concederci di pubblicare il gioco sulle loro piattaforme. Ciò detto, potete testimoniare che le future uscite della serie saranno anche su PS5.” Insomma, vincono davvero tutti!

