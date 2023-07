LG SQC1: soundbar e subwoofer in offerta da MediaWorld

Ottimo offerta da MediaWorld, questa volta per una combo soundbar+subwoofer, in particolare il modello LG SQC1, scopriamolo insieme

La soundbar e il subwoofer LG SQC1 sono una combinazione ideale per migliorare l’esperienza audio nella tua casa. Questo sistema audio offre un suono coinvolgente e di alta qualità, con un effetto tridimensionale immersivo. La connettività Bluetooth consente di collegare facilmente dispositivi per riprodurre la tua musica preferita. L’offerta di MediaWorld rende questa soundbar e subwoofer un’opzione conveniente per trasformare il tuo sistema audio domestico.

Caratteristiche tecniche | LG SQC1 in offerta

La soundbar LG SQC1 è un sistema audio potente e versatile progettato per migliorare l’esperienza audio della tua casa. Con 160W di potenza totale e 2.1 canali, questa soundbar offre un suono coinvolgente e di alta qualità. Il design compatto si abbina perfettamente al tuo TV e all’arredamento circostante. Grazie alla tecnologia Dolby Digital, potrai godere di un audio ad alta qualità, con dettagli e chiarezza eccezionali. La soundbar offre diverse opzioni di connettività, tra cui Bluetooth, Jack 3,5mm, ottico e USB, consentendo di collegare facilmente dispositivi esterni. Inoltre, il subwoofer wireless garantisce bassi potenti senza l’intralcio dei fili, per un’esperienza sonora immersiva. Questa soundbar è consigliata per TV a partire da 32 pollici, offrendo una soluzione audio completa per il tuo sistema home entertainment.

Approfitta dell’offerta | LG SQC1 in offerta

Questa combo soundbar e subwoofer LG SQC1 è l’opzione ideale per elevare la tua esperienza audio domestica. Con caratteristiche tecniche ottime, inclusi 160W di potenza totale, Dolby Digital e un subwoofer wireless per bassi potenti, questa combinazione offre un suono coinvolgente e di alta qualità. Il design compatto si adatta perfettamente al tuo TV e all’arredamento circostante. Inoltre, grazie all’offerta attuale di MediaWorld, puoi ottenere questa soundbar e subwoofer a un prezzo conveniente. Non perdere l’opportunità di migliorare il tuo sistema audio domestico, clicca qui per approfittare dell’offerta.

