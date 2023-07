Microsoft vince contro la FTC: l’acquisizione di Activision si farà

Dopo lunghe settimane di attesa è finalmente arrivato il verdetto a favore di Microsoft nella causa contro FTC per l’acquisizione di Activision Blizzard. A questo punto l’operazione è ad un passo, scopriamo tutti i dettagli nella seguente news

La causa intentata da FTC (Federal Trade Commission) contro Microsoft per l’acquisizione di Activision Blizzard è finalmente giunta al termine e a spuntarla è stata Microsoft che ora potrà finalmente completare l’operazione e avviare una colossale svola all’interno del mondo del gaming. Infatti, si tratta di un’acquisizione che, se dovesse andare in porto, rimarrà nella storia come la più grande operazione di mercato mai avvenuta nel mondo tech. Tutto ciò non mina in alcun modo l’esclusività di Call of Duty sulla console PlayStation per almeno altri 10 anni, così come giurato in tribunale dalla stessa Microsoft.

Microsoft vince la causa contro FTC: cosa cambierà per Activision Blizzard

Dopo il verdetto pronunciato dalla giudice Jacqueline Scott Corley della corte di San Francisco, Microsoft vede finalmente all’orizzonte l’acquisizione del colosso Activision Blizzard che fino a questo momento era stata bloccata dalla causa intentata da FTC. Per gli utenti e gli appassionati del titolo Call of Duty (così come di Diablo, Overwatch, Crash Bandicoot e molti altri) al momento cambierà ben poco, infatti, Microsoft ha dichiarato per iscritto che lascerà l’esclusiva del titolo su Playstation per altri 10 anni. Un compromesso quasi obbligatorio che ha permesso alla storica azienda di Redmond di portare a causa una storica vittoria in tribunale e che porta la storica azienda americana ad un passo dall’acquisizione la quale dovrà avvenire entro il 23 luglio 2023. Mancano quindi pochissimi giorni e finalmente sapremo se questa colossale operazione di mercato da oltre 70 miliardi di dollari andrà a buon fine o meno.

