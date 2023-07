EA Sports FC 24: prevendite in sconto da Mediaworld

Le prevendite per le versioni Xbox e PlayStation di EA Sports FC 24 sono in sconto da Mediaworld. Scopriamo i dettagli in questo articolo

C’è indubbiamente grande fermento per l’arrivo del prossimo titolo calcistico di Electronic Arts. Dopo i vari rumor degli scorsi mesi (confermati poi con un comunicato ufficiale) sulla decisione di cambiare nome della popolare serie FIFA, i fan sono comprensibilmente ansiosi di scoprire quali altre novità saranno contenute in questo prossimo titolo che pare voler rappresentare un nuovo inizio per la saga. Se non avete ancora prenotato il gioco, sarete sicuramente felici di sapere che da Mediaworld sono disponibili le prevendite delle versioni PlayStation e Xbox di EA Sports FC 24 con un lieve sconto sul prezzo di listino.

Mediaworld propone sconto sulle prevendite di EA Sports FC 24

Neanche il tempo di godersi il gameplay reveal e prendere coscienza della data d’uscita ufficiale di EA Sports FC 24, che Mediaworld ci propone già le previdente di questo attesissimo titolo con uno sconto del 10%. Nello specifico parliamo delle versioni per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X (quest’ultima compatibile anche con Xbox One) del titolo. Se siete interessati ad approfittare di una di queste offerte vi basterà cliccare sul link corrispondete che trovate qua sotto per raggiungere la pagina dalla quale è possibile effettuare l’acquisto. Non sappiamo per quanto tempo questi sconti rimarranno attivi perciò il consiglio è quello di approfittarne quanto prima.

E voi che cosa ne pensate? Avete già prenotato questo nuovo ed attesissimo titolo o pensate di sfruttare una di queste occasioni per farlo? Diteci la vostra nei commenti e come sempre rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.