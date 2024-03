Baldur’s Gate 3: Larian Studios lascia la serie

Tanti saluti a Baldur’s Gate: dopo il capitolo 3 della saga, Larian Studios la lascia in toto, come confermato direttamente da Swen Vincke

Sembra che non passi venerdì senza un colpo di frusta micidiale: stavolta abbiamo l’addio di Larian Studios alla serie dopo Baldur’s Gate 3. Niente DLC né sequel, dunque: lo ha confermato Swen Vincke, fondatore e capomastro del team di sviluppo, durante la Game Developer Conference. Lo studio mira piuttosto a qualcosa di completamente nuovo e scorrelato dall’universo di Dungeons & Dragons, in quanto nato come “compagnia dalle grandi idee”. Anche perché “la vita è troppo corta” per tentare e “fallire ogni volta” la via dei DLC, come ripetuto in una e-mail inviata da uno degli sviluppatori alla stampa di settore straniera. “Ne saremo per sempre fieri, ma non lo porteremo avanti.”

Larian Studios e Baldur’s Gate 3: addio definitivo?

Proseguendo nella e-mail, Larian Studios chiude le porte per il futuro di Baldur’s Gate 3. “Non creeremo espansioni, come si aspettano tutti. Non ci sarà un quarto capitolo, come pronosticato da chiunque. Andremo avanti. Ci allontaneremo da D&D, creando qualcosa di nuovo. Sul nostro forum ci bombardano di continuo con richieste in merito a qualcosa che non fa per noi. Starà a Wizards of the Coast, perché l’IP è loro, trovare un nuovo testimone. Noi il nostro lavoro lo abbiamo svolto, e per noi è ora di passare a un cucciolo nuovo.” In altre parole, dunque, si tratta di un tipico caso di “abbandonare all’apice”: una scelta, questa, che dopo la vittoria ai Game Awards si è guadagnata tutto il rispetto possibile.

