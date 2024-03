Quali sono i migliori giochi FromSoftware? Ecco la top 5

Il terzo team di sviluppo preso in esame, dopo Atlus ed Ubisoft, è FromSoftware: vediamo quali sono i migliori tra i giochi più tosti

Nel caso abbiate pensato di cavarvela con Atlus e Ubisoft, dopo una pausa dal tasso di sfida con la seconda classifica torniamo alle legnate sui denti della prima: nello specifico, vediamo quali giochi possano essere considerati i migliori di FromSoftware. Il team di sviluppo ha creato alcuni dei titoli d’azione al cardiopalma più amati delle ultime due generazioni di console, dalla trilogia di Dark Souls alla compagnia sferragliante di Bloodborne e Sekiro. C’è tanto dark fantasy al fiele di cui parlare, quindi vediamo di raccapezzarci nella nostra graduatoria. Come se non sapeste già chi c’è in cima… ma ci arriveremo. Preparatevi a farvi andare di traverso la Fiaschetta Estus sotto i colpi a tradimento dei nemici: partiamo da…

5) Dark Souls 2 | I migliori giochi di FromSoftware

L’apertura della top 5 non andrà particolarmente a genio ai puristi dei soulslike, ma abbiamo optato per aprire la graduatoria dei migliori giochi di FromSoftware con una delle pecore nere dello studio. Con un game designer diverso sulla sedia del regista (il che spiega parecchie cose), Dark Souls 2 vanta svariate differenze rispetto al predecessore e al successore. Ad esempio, una mappa più complessa (e meno consistente, aggiungeremmo), per un level design più aperto ed invitante per i neofiti. Oppure, nel bene e nel male, un passo più felpato nei combattimenti. L’edizione Scholar of the First Sin ha corretto il tiro su molti dei difetti del gioco, introducendo inoltre uno dei boss migliori della serie.

4) Dark Souls 3 | I migliori giochi di FromSoftware

Non appena torna papà Hidetaka Miyazaki, ci si alza di una posizione in classifica: assurdo, vero? Eppure è così, e Dark Souls 3 ne beneficia in qualità di “vero” sequel dell’originale. Non solo in fatto di lore, ma anche dal punto di vista tecnico. Cambiando ambientazione da Lordran a Lothric, il gioco migliora in quasi ogni aspetto. Più rapido, più ingegnoso, più gradevole agli occhi e con più fiducia in sé stesso, magari con un pizzico della vena lovecraftiana di Bloodborne. Boss senza pietà e una degna conclusione al ciclo senza fine nei due DLC: Dark Souls 3 è questo e molto, molto altro.

3) Bloodborne | I migliori giochi di FromSoftware

Ma se anziché una sola vena lovecraftiana avessimo a disposizione l’intero sistema circolatorio? In questo caso ci ritroveremmo tra le mani, beh, Bloodborne. In Dark Souls le anime dei caduti erano la linfa vitale del mondo, ma a Yharnam le cose non funzionano così, no. Qui si taglia la testa al toro ed è il sangue stesso a fare sia da valuta locale che da punti esperienza. Più cupo, sì, ma anche snello e scattante nel gameplay, Bloodborne ci toglie scudi e gameplay difensivo in favore di armi da fuoco ed annessi parry. Un incubo, questo, che vi terrà invischiati per molte, molte ore di gioco.

2) Dark Souls | I migliori giochi di FromSoftware

Okay, okay, stateci a sentire prima di rivolgerci la vostra costernazione. In fatto di pura influenza sul panorama videoludico, Dark Souls e il prevedibilissimo primo posto in classifica se la battono di continuo. E, nel 2011, il seguito spirituale di Demon’s Souls ha cambiato l’intera industria, passando da improbabile successo alla cattedra dei videogiochi, pregno di boss spietati, narrazione ambigua da “completare” rivoltando ogni sasso di Lordran e, semplicemente, fascino da parte del mondo di gioco stesso. Con una scena competitiva PvP tuttora attiva grazie al remaster del 2018 e un DLC che ospita gli antagonisti più iconici della saga, non dovrebbe sorprendere che si parli del titolo ancora oggi.

Menzioni d’onore | I migliori giochi di FromSoftware

Se fino ad ora avevate un sospetto sul primo posto, lasciate che siano le menzioni d’onore a togliere ogni dubbio. Chi ha mancato per un soffio la top 5? Raddoppiamo il conteggio trasformandola in una top ten, che ne dite? Ci limiteremo ancora una volta ad un semplice conteggio, ma fidatevi: si tratta comunque di titoli da recuperare. Gli “altri cinque”, compreso un infiltrato dalla classifica di Atlus, sono…

10) Shadow Assault: Tenchu

9) Otogi 2: Immortal Warriors

8) Armored Core 2

7) Demon’s Souls

6) Sekiro: Shadows Die Twice

1) Elden Ring

La nostra recensione lo definisce “un nuovo standard” già nel titolo, figurarsi quelle che parlano di come “Soffrire non è mai stato così divertente”: cercate di fingervi sorpresi, se vi riesce, nel vedere Elden Ring in cima alla classifica dei migliori giochi di FromSoftware. Il più grande, ambizioso e, se possiamo, strambo esperimento del team di sviluppo gode del coinvolgimento di George R. R. Martin, autore della saga letteraria del Trono di Spade. Questo gioco prende tutto ciò che Miyazaki ha appreso sin dal primo Demon’s Souls nel 2009, per poi espanderlo. Il genere dei soulslike sarà nato con Demon’s Souls, ma è con Elden Ring che ha ricevuto gli ultimi ritocchi. Forse potremmo vedere anche di meglio in futuro. Tuttavia, francamente, iniziamo a dubitarne.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi come avreste stilato la graduatoria?