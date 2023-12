The Game Awards 2023: Baldur’s Gate 3 è il vincitore del GOTY!

Baldur’s Gate 3, l’ultimo grande RPG di Larian Studios, ha vinto il premio per il GOTY ai The Game Awards 2023

Questa sera si sono tenuti i The Game Awards, la grande celebrazione annuale in cui si celebrano i migliori videogiochi dell’anno. Ovviamente tra i tanti premi assegnati durante la presentazione il più importante è quello per il gioco dell’anno, e questa volta è stato assegnato a un concorrente davvero eccezionale. Il GOTY dei The Game Awards 2023 infatti è Baldur’s Gate 3, l’ultimo grande RPG di Larian Studios.

Baldur’s Gate 3 si porta a casa una marea di premi ai The Game Awards 2023

Quest’anno il premio per il gioco dell’anno per il gioco dell’anno è stato assegnato a Baldur’s Gate 3. Questo eccezionale RPG sviluppato da Larian Studios è stato accolto in maniera davvero eccezionale sia dalla critica che dai videogiocatori e di conseguenza si è più che meritato questo premio. Se siete interessati a scoprire anche gli altri candidati al GOTY, qui di seguito potrete trovarli tutti:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Baldur’s Gate 3 però non si è limitato a vincere solamente il premio GOTY. Il titolo infatti ha vinto in totale ben 5 premi differenti, tra cui anche miglior RPG e miglior titolo multiplayer. Insomma, questa sera abbiamo avuto un’ulteriore conferma della qualità di Baldur’s Gate 3 e del talento di Larian Studios.

Baldur’s Gate 3 è disponibile ora per PC, PS5 e in futuro arriverà anche su Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.