F1 2024 GP Australia: dove vedere l’evento

Dal 21 marzo impossibile perdersi il terzo appuntamento di F1 2024 GP Australia, scopriamo dove vedere l’evento ed altre curiosità

Dal 21 marzo, un evento imperdibile entra in scena nel mondo dell’automobilismo: il terzo round della stagione 2024 della Formula 1, il Gran Premio d’Australia, si terrà sul circuito di Melbourne.

Questo appuntamento seguirà il tradizionale format del fine settimana, a differenza delle gare precedenti in Bahrain e Arabia Saudita, con la corsa che si svolgerà regolarmente di domenica anziché di sabato. Le qualifiche avranno luogo sabato, insieme alla terza sessione di prove libere, mentre venerdì vedrà le monoposto scendere in pista per la prima e la seconda sessione di prove libere. Per quanto riguarda il programma dell’Australia, il primo evento è fissato per giovedì 21 marzo con la conferenza stampa dei piloti alle 13:00, seguita dai primi giri in pista con la prima sessione di prove libere alle 2:30 e la seconda alle 6:00. Durante la notte tra venerdì e sabato, ci sarà lo spettacolo delle Sprint Race di F2 e F3, preludio alle qualifiche della F1 che inizieranno alle 6:00 del mattino.

La gara della Formula 1 andrà in onda in esclusiva live dalle 5:00 di domenica su diverse piattaforme, tra cui Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Saranno previste numerose repliche durante la giornata, in particolare alle 10:00, alle 14:00 e alle 20:00. La telecronaca sarà affidata a nuove voci, con approfondimenti pre e post gara curati da altri volti noti del panorama automobilistico. Le analisi tecniche saranno condotte da esperti del settore, con interviste e commenti che arricchiranno ulteriormente l’esperienza dei fan.

Le qualifiche saranno trasmesse in differita su TV8 a partire dalle 10:00. La gara del 23 marzo sarà in diretta alle 5:00 (con differita alle 14:00 su TV8).

Dove vedere l’evento? | F1 2024 GP Australia

Giovedì 21 marzo

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 13.00: conferenza stampa piloti

Ore 13.30: 4 amici al box: Marc e Ivan

Ore 22.45: F3 – Prove Libere

Ore 23.55: F2 – Prove Libere

Venerdì 22 marzo

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 – prove libere 1

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 3.55: F3 – Qualifiche

Ore 5.45: Paddock Live

Ore 6.00: F1 – prove libere 2

Ore 7.00: Paddock Live

Ore 7.25: F2 – Qualifiche

Ore 8.15: Paddock Live Show

Ore 8.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 23 marzo

Ore 01.10: F3 – Sprint Race

Ore 02.15: Paddock Live

Ore 02.30: F1 – prove libere 3

Ore 03.30: Paddock Live

Ore 04.10: F2 – sprint race

Ore 05.30: Paddock Live

Ore 06.00: F1 – qualifiche (differita TV8, ore 10:00)

Ore 07.15: Paddock Live

Ore 07.45: Paddock Live Show

Ore 12.00: F1 – qualifiche (replica)

Ore 14.00: F1 – qualifiche (replica)

Ore 23.00: F3 – Feature Race

Domenica 24 marzo

Ore 01.30: F2 – Feature Race

Ore 04.00: Paddock Live

Ore 05.00: F1 gara (differita TV8, ore 14:00)

Ore 07.00: Paddock Live

Ore 07.30: Debriefing

Ore 09.00: Race Anatomy

Ore 10.00: F1 gara (replica SKY)

Ore 14.00: F1 gara (replica SKY)

Migliorare l’esperienza di visione

