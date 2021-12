Assassin’s Creed: The Ezio Collection in arrivo su Switch?

Nelle scorse ore è trapelato in rete un nuovo rumor che vorrebbe veder arrivare la Assassin’s Creed: The Ezio Collection anche su Nintendo Switch

Nel mentre le indiscrezioni e le voci sul nuovo Assassin’s Creed, per ora denominato Infinity, si fanno sempre più pressanti ed insistenti, nelle scorse ore si è tornato a parlare delle origini del brand. La Assassin’s Creed: The Ezio Collection è per l’appunto una raccolta di tre dei capitoli più amati del franchise di Ubisoft (Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed: Brotherhood e Assassin’s Creed: Revelations) a causa del suo affascinante e sempre interessante protagonista, Ezio Auditore da Firenze. Uscita nel novembre del 2016, a 7 anni da quella ufficiale del secondo capitolo, la Ezio Collection è attualmente disponibile su tutte le principali piattaforme da gaming, tranne che una: Nintendo Switch.

Nelle scorse ore, però, un rumor ha iniziato a circolare in rete che vorrebbe proprio andare a sopperire a questa mancanza. Stando a Direct Feed Games, la trilogia di Ezio Auditore arriverà “presto” anche su Nintendo Switch. Il tutto è trapelato tramite un post su Twitter, che vi lasciamo qua sotto, e che malauguratamente non rilascia ulteriori dettagli né sulla fonte di questo rumor né, tantomeno, sulla sua legittimità. Nonostante questo, Direct Feed Games sembra piuttosto sicuro di questa voce, tanto da aggiungere, in un Tweet successivo, che “Ezio arriverà al 100% su Switch”. Il consiglio è sempre di prendere tutto con le pinze, ma chissà…

The best Assassin's Creed is coming to Switch. That's right; Ezio will soon find his way to the Nintendo Switch. pic.twitter.com/24bkAzmMZF — Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) December 4, 2021

Ezio is 100% coming to Switch. — Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) December 4, 2021

Assassin’s Creed: The Ezio Collection, quanto è probabile l’uscita su Nintendo Switch?

Considerando l’enorme base installata di Nintendo Switch, moltissimi publisher hanno ripreso in mano vecchie perle del loro glorioso passato per rispolverarle e dar loro nuova linfa vitale. Bethesda ci ha pubblicato Skyrim, Rockstar ha perlomeno tentato di farlo con la GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, senza pensare alla meraviglia che è stata The Witcher 3. Infine, vi basti ricordare che la Assassin’s Creed: The Rebel Collection (comprendente Assassin’s 4: Black Flag e Assassin’s Creed Rogue) è effettivamente uscita anche su Switch.

Non si sa altro, per ora, dell’arrivo della Assassin’s Creed: The Ezio Collection anche su Nintendo Switch, ma la cosa ci sembra quanto mai plausibile. Aspettando ulteriori notizie, vi chiediamo di farci sapere che cosa ne pensate della trilogia di Ezio Auditore qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!