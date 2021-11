Skyrim Anniversary Edition: tutte le informazioni sulla nuova edizione

In questo articolo potrete trovare tutte le informazioni legate alla nuova Anniversary Edition di Skyrim che sarà pubblicata in occasione del suo decimo anniversario

Di sicuro, se non lo avete giocato, avrete almeno sentito parlare di Skyrim, uno dei titoli targati Bethesda più famosi di sempre. Il gioco venne pubblicato per la prima volta nel 2011 per PC, PS3 e Xbox 360, e da allora ha continuato a ricevere nuove edizioni per praticamente ogni singola console (e non solo).

Ormai sono passati tanti anni dall’originale pubblicazione del gioco, ma a quanto pare questa non è una buona ragione per smettere di giocarlo. In occasione del decimo anniversario dal lancio di Skyrim infatti sarà pubblicata la Anniversary Edition, una nuova edizione del gioco arricchita da tante nuove aggiunte. Questa nuova versione del titolo è perfetta per chi non ha mai avuto modo di provarlo oppure vuole riviverlo sulle nuove console, ma sta creando un po’ di confusione per quanto riguarda i contenuti inclusi al suo interno. Per fare chiarezza sulla nuova edizione abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove potrete trovare tutte le informazioni legate alla nuova Anniversary Edition di Skyrim.

Un piccolo recap

Prima di iniziare ad elencare tutte le informazioni note sulla Anniversary Edition, ci teniamo a fare un breve recap di tutte le principali versioni di Skyrim pubblicate. Il titolo ha da sempre la fama di essere ripubblicato spessissimo e per questo abbiamo voluto raggruppare in ordine di pubblicazione le varie edizioni rilasciate dal 2011 ad oggi. Qui di seguito potrete trovare un elenco contenente tutte le principali versioni di Skyrim disponibile al momento:

The Elder Scrolls V: Skyrim Pubblicata l’11 novembre 2011 per PC, PS3 e Xbox 360

The Elder Scrolls V: Skyrim – Legendary Edition Pubblicata il 4 giugno 2013 per PC, PS3 e Xbox 360

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition Pubblicata il 28 ottobre 2016 per PC, PS4 e Xbox One

The Elder Scrolls V: Skyrim per Nintendo Switch Pubblicata il 17 novembre 2017 per Nintendo Switch

The Elder Scrolls V: Skyrim VR Pubblicata il 17 novembre 2017 su PS4 e il 3 aprile 2018 su PC



Il meglio di Skyrim – Skyrim Anniversary Edition: informazioni sulla nuova edizione

Adesso è arrivato finalmente il momento di parlare di cosa contiene effettivamente questa nuova edizione del gioco. Acquistando la Anniversary Edition potrete avere accesso al gioco base e a tutti i principali DLC rilasciati: Dragonborn, Hearthfire e Dawnguard. Inoltre i possessori di questa versione potranno anche godersi una nuova meccanica di pesca e potranno usufruire gratuitamente di tutti i contenuti del Creation Club pubblicati entro l’11 novembre.

Per chi non lo sapesse, il Creation Club è un servizio di Bethesda che permette ai giocatori console di acquistare delle particolari mod curate direttamente dalla compagnia. Tra questi contenuti extra sono presenti equipaggiamenti, modalità di gioco, missioni e tanto altro.

Upgrade e prezzo – Skyrim Anniversary Edition: informazioni sulla nuova edizione

Passiamo ora all’aspetto che di sicuro interessa maggiormente a chi ha intenzione di acquistare il titolo: il prezzo. Di base l’Anniversary Edition di Skyrim costa ben €50 ma, se possedete già la Special Edition, potrete pagarla solamente €20.

Se possedete una PS5, una Xbox Series X oppure una Xbox Series S potrete inoltre usufruire della nuova patch next-gen di Skyrim. Questo aggiornamento è totalmente gratuito e vi permetterà di godervi meglio il gioco grazie ad una qualità grafica più alta e a delle performance migliori. Inoltre la patch è totalmente slegata dalla Anniversary Edition di Skyrim e potrete scaricarla anche se possedete solamente la Special Edition.

Questo è tanto

Queste sono tutte le informazioni più importanti per quanto riguarda Skyrim Anniversary Edition. Adesso non vi resta altro da fare che riflettere un po’ e poi decidere se acquistare o meno questa nuova versione.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sarà disponibile dall’11 novembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.