Assassin’s Creed: con Infinity tornerà uno storico director di Ubisoft

Ubisoft sta vedendo vari cambiamenti al suo interno: partendo dal più recente abbandono di uno dei capisaldi della saga di Far Cry, l’ormai ex produttore esecutivo Dan Hay, sono da ricordare anche le varie accuse di discriminazione e molestie riportate da alcuni dipendenti, che hanno condotto all’uscita di altre importanti figure, come Michel Ansel, o anche Asgraf Ismail, director di Black Flag, Origins e Valhalla. Il nuovo Assassin’s Creed, denominato “Infinity”, andrà a rinnovare in numerosi aspetti la saga; ciononostante, il ritorno di Darby McDevitt, storico director della serie segnerà una ventata d’aria nostalgica per i fan più di vecchia data.

Parlando delle caratteristiche che potremo osservare in Assassin’s Creed Infinity, viene riportato attraverso svariati rumor come potrebbe essere un titolo privo dell’open-world che ha caratterizzato da tempo a questa parte la serie. In aggiunta, il CEO di Ubisoft Guillemot ha escluso tempo fa la possibilità che lo vedeva come un gioco free-to-play. Questo nuovo capitolo sarà molto grande, conterrà numerosi elementi narrativi e punterà ad essere innovativo, pur avendo tutto ciò che i giocatori di Assassin’s Creed hanno sempre visto ed amato nei capitoli precedenti, sin dal vero inizio.

It's true! As I pondered my career over the past year, I focused on my desire to explore new ideas and unknown frontiers. Much to my delight, this is reflected in my return to Ubisoft to work on AC. I’m excited to continue my journey. Stay tuned!

