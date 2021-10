Assassin’s Creed Infinity: secondo un leak il nuovo gioco può non essere open world

Con la rivelazione di Assassin’s Creed Infinity siamo venuti a sapere dell’idea di live service di Ubisoft, e adesso un nuovo leak sembra escludere anche l’open world nel gioco

Già pochi mesi fa Ubisoft aveva confermato la produzione di Assassin’s Creed Infinity dopo i leak ed i rumor scatenati anche grazie ad un articolo di Bloomberg, ed in seguito i fan si sono posti alcuni dubbi riguardo il modo in cui avrebbe funzionato l’open world nella celebre saga degli assassini. Ciò è accaduto dopo aver scoperto la svolta verso i servizi live-service online che avrebbe preso la serie. Il nuovo modus operandi è stato comunque motivato dall’azienda francese come un’intenzione di evolvere lo sviluppo dell’opera, portando quindi a collaborazioni tra i due studi principali di Ubisoft che hanno lavorato ad Assassin’s Creed, ovvero Ubisoft Montreal e Quebec. Ed ora, nuove notizie scuotono la community videoludica.

Il leak sull’open world del nuovo Assassin’s Creed Infinity

Un recente leak postato da un utente su Reddit, rivela ulteriori informazioni riguardo Assassin’s Creed Infinity, il tipo di struttura che avrà questo nuovo servizio/gioco e se sarà anch’esso open world. A quanto pare, nel titolo saranno contenuti tutti i giochi, in scala però più ridotta e racchiusi in un’esperienza live service. Sarà interessante vedere allora come verranno trattati i capitoli di maggiori dimensioni, come Valhalla ed Odyssey. Ma c’è una novità in particolare svelata in un nuovissimo leak che potrebbe cambiare tutto il panorama del gioco.

Nelle parole dell’utente, viene espresso come il gioco si trovi in uno stato abbastanza solido da poter svelare con certezza come sarà costituito: Infinity è ispirato al sistema Helix di Unity, e per questo darà accesso a dei livelli di mondo semi-aperti in stile Hitman, con multiple missioni per ciascun assassino. Ubisoft ha anche in mente di ricreare e rielaborare le storie passate, ma è presto per dire quali giochi verranno trattati nello specifico. Infine, una nuova storia verrà aggiunta nel tempo, con un costo in più da pagare. Però questo non porrà fine allo sviluppo di giochi open world di Assassin’s Creed, che usciranno in concomitanza al servizio.

Ad ogni modo, tutte queste informazioni devono ancora essere confermate da Ubisoft, e trattandosi di un leak sarà meglio prenderle con la dovuta cautela.