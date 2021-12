Mollo tutto e apro un Chiringuito: il nuovo film con Laura Locatelli

Da oggi in sala il nuovo film con attrice protagonista Laura Locatelli intitolato “Mollo tutto e apro un Chiriguito”. Affiancata da Germano Lanzoni, il volto popolare di Youtube con “Il milanese imbruttito”, un commedia piena di gag con una grande sfida alla mano

Laura Locatelli torna al cinema come protagonista nella commedia diretto da Pietro Belfiore; Davide Bonacina; Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi; intitolato Mollo tutto e apro un Chiringuito.

Affiancata dal noto volto del web “Il milanese imbruttito“, un banco di prova per sostenere l’ironia moderna. Un primo lungometraggio curato con empatia e condito da gag esilaranti, con l’obiettivo di confronto tra diversi modi di pensiero. Difatti, secondo quanto dichiarato dalla stessa attrice Laura Locatelli:

Nel film il mio personaggio ha la funzione di un ‘ponte’, aiuta a mettere in collegamento i due universi contrapposti: quello sardo e quello imbruttito. Amo che questo miracolo sia possibile grazie ad un’arma segreta che uso spesso anche io nella vita: l’empatia. Quel dono di saper comprendere il punto di vista degli altri, magari percependone proprio le emozioni.

Laura Locatelli esordisce sul piccolo schermo nel 2010, prendendo parte a noti programmi e serie tv come: Camera Cafè; Non uccidere; Ris Roma 3;Un Posto al Sole. Dal 2016 inizia a divenire una figura presente sul web, interpretando la moglie del celebre Milanese Imbruttito, co-protagonista di video da milioni di visualizzazioni per il web.

Mollo tutto e apro un Chiringuito: trama e dettagli

Il Signor Imbruttito è un dirigente di spicco di una grande multinazionale di Milano. La sua frenetica vita segue un mantra ben preciso, da lui definito doppia F, F*** e Fatturato. A rompere l’equilibrio della sua routine milanese ci pensa Brusini (P. Calabresi), eccentrico imprenditore a capo di un impero economico, che per una ragione assurda fa saltare quello che per l’Imbruttito rappresenta l’affare della vita.

Sconvolto dalla grande perdita e in piena depressione, un amico di vecchia data Brera (Alessandro Betti) propone all’Imbruttito un bizzarro progetto: l’acquisto di un Chiringuito in Sardegna, per fare business in infradito e…mollare tutto!

Non mancheranno in famiglia il forte scetticismo del figlio dodicenne- il Nano- , e di sua moglie Laura. Nonostante le forti polemiche, spinto dalla voglia di nuove sfide e libertà L’Imbruttito decide lo stesso di lanciarsi in questa nuova avventura, venendo però colto da una sorpresa tutt’altro che innocente.

Distribuito da Medusa, presenti nel cast Valerio Airò, Benito Urgu, Michele Manca, Stefano Manca, con la partecipazione di Claudio Bisio e Paolo Calabresi.

