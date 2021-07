Annunciato ufficialmente Assassin’s Creed Infinity

Dopo diversi rumor, Ubisoft ha annunciato ufficialmente l’esistenza di Assassin’s Creed Infinity. Il titolo sarà un live service di lunga durata

Ubisoft conferma l’esistenza del nuovo titolo della saga degli assassini. A poca distanza dal report di Bloomberg su un nuovo AC non ancora rivelato, Ubisoft conferma i dettagli con un post sul blog ufficiale dell’azienda. Il progetto annunciato è attualmente in sviluppo sotto il nome in codice di Assassin’s Creed Infinity. L’idea di Ubisoft è, con questo capitolo, quella di trasformare la serie in una sorta di piattaforma online, un live service di lunga durata alla Fortnite.

Assassin’s Creed Infinity è stato annunciato da Ubisoft

La notizia arriva sconvolgendo un po’ tutti. Da quello che si è potuto capire leggendo il comunicato sul blog Ubisoft, è la volontà dell’azienda di ristrutturare le sue modalità nello sviluppo della storica saga. Pare che uno dei brand più amati (e odiati) dai giocatori sia destinato a cambiare per sempre. Ubisoft afferma infatti di voler raggruppare in un’operazione “cross-studio” i migliori creativi e i migliori talenti tanto di Ubisoft Quebec quanto di Ubisoft Montreal. Questi due studi si sono alternati per anni nello sviluppo della serie. Per questo, dal lato creativo, sono stati nominati a capo del nuovo progetto, Jonathan Dumont e Clint Hocking, i leader dei due studio. Ubisoft dichiara di voler evolvere insieme all’industria per non rimanere indietro e di aver imparato la lezione impartita dalla pandemia con lo smart working.

Inoltre, l’azienda aggiunge che questo nuovo approccio live service aiuterà a far evolvere la produzione e lo sviluppo del franchise in un modo più collaborativo e integrato. Meno dipendente dai singoli studi e più aperto ai talenti e alla leadership, a prescindere dalla posizione all’interno dell’azienda. Ad oggi, non sappiamo né su quale piattaforma sarà disponibile il gioco, né quali saranno le tempistiche di uscita, in quanto il progetto Assassin’s Creed Infinity è stato appena annunciato ed è ancora in una fase di sviluppo precoce. Tuttavia, sarà interessante capire le modalità di distribuzione, ovvero se Ubisoft deciderà di adottare il classico modello “gioco completo + DLC” oppure se si sposterà, molto probabilmente, sul modello free-to-play.

