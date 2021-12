CoD Vanguard e Warzone: ecco il trailer di lancio della season 1

Uno dei più grandi aggiornamenti di Call of Duty: Warzone Season 1 dopo l’uscita di Vanguard è in arrivo e Activision mostra il trailer di lancio

In arrivo l’8 dicembre, Activision mostra il trailer di lancio di Call of Duty: Vanguard e Warzone Season 1 con il più grande aggiornamento in arrivo per il battle royale dalla sua uscita di marzo 2020. Vedremo la mappa di lancio di Warzone, Verdansk, sostituita con una nuova ambientazione dell’isola del Pacifico chiamata Caldera. Tutti i possessori di Vanguard riceveranno l’accesso esclusivo alla nuova mappa per 24 ore prima che venga resa disponibile a tutti i giocatori di Warzone il 9 dicembre.

Svelato il trailer di lancio della Season 1 di Call of Duty Warzone dopo Vanguard!

Le novità mostrate nel trailer in arrivo su Warzone per la Season 1 non finiscono qui. Il video include uno sguardo a Vanguard Royale, una delle nuove modalità in arrivo nel gioco che introduce un sacco di veicoli da poter utilizzare tra cui: aerei da combattimento, cannoni antiaerei, camion, auto fuoristrada e Squad Transport. La modalità limita i loadout alle armi dell’avanguardia e la selezione dell’operatore ai soldati dell’avanguardia, mentre i raggi e i tempi per il collasso del “cerchio” sono diversi da quelli che si trovano nella tradizionale modalità battle royale.

La scorsa settimana è stato rivelato che Caldera è composta da 15 grandi aree distinte in cui i giocatori possono entrare e combattere, che ospitano centinaia di punti di interesse. Activision ha pubblicato un lungo blog lunedì che descrive in dettaglio i suoi piani per Call of Duty: Vanguard e Warzone Stagione 1, insieme all’immagine della roadmap dei contenuti futuri. Una curiosità è che il trailer di lancio e la roadmap di Warzone Pacific sono stati rilasciati lo stesso giorno in cui gli sviluppatori di Raven Software hanno organizzato uno sciopero per protestare contro la decisione della società madre Activision di licenziare il personale dello studio Call of Duty.

Cosa ne pensate del trailer di lancio della Season 1 di Warzone dopo il reboot con l’arrivo di Call of Duty: Vanguard? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.