Assassin’s Creed Shadows: data d’uscita, trailer, gameplay, Season Pass e tutte le info

L’annuncio e il reveal ufficiale di Assassin’s Creed Shadows ha riacceso le speranze nei cuori degli amanti della serie di Ubisoft: scopriamo insieme tutti i dettagli, dalla data d’uscita al gameplay passando per il season pass

Dopo la conferma ufficiale del nome negli scorsi giorni, Assassin’s Creed Shadows si è finalmente presentato al grande pubblico con un primo cinematic trailer, che ci ha offerto un primo sguardo a tanti, interessanti dettagli sul futuro titolo di Ubisoft che sposta la saga degli assassini nientemeno che… in Giappone.

Trailer e data d’uscita

Nel pomeriggio appena trascorso, Ubisoft ha svelato il primo trailer di Assassin’s Creed Shadows, che potete tranquillamente recuperare qua sopra. Inoltre, è stata anche confermata la data d’uscita che era stata leakata qualche giorno fa e la prossima iterazione del franchise di Ubisoft arriverà a partire dal prossimo 15 novembre su PS5, Xbox Series X | S e PC. Purtroppo, non è ancora stato svelato nulla di particolare sul gameplay, a parte qualche dettaglio di cui parleremo qui in seguito.

Edizioni limitate e Season Pass | Assassin’s Creed Shadows: data d’uscita, trailer, gameplay

Ubisoft ha anche diffuso tutti i dettagli sulle varie versioni che arriveranno al lancio di Assassin’s Creed Shadows. Se preordinerete la Standard Edition, al costo di 69.99€, riceverete come bonus la missione “Thrown to the Dogs”.

Accanto alla Standard Edition, saranno disponibili altre due edizioni. La Gold Edition includerà, al prezzo di 109.99€, oltre al gioco base anche il Season Pass e tre giorni di accesso anticipato. Nel Season Pass dovrebbero essere compresi, stando a dei rumor, due espansioni e anche una missione aggiuntiva bonus. In ultimo, la Ultimate Edition, venduta al costo di 129.99€, incouderà tutto il contenuto della Gold Edition e il così detto Ultimate Pack, che offrirà:

Cinque punti abilità

Il Sekiryu Character Pack, con armi ed equipaggiamenti per entrambi i personaggi, il Sekiryu Beast e il trinker Dragon Tooth

Il Sekiryu Hideout Pack

Personaggi e covo di spie | Assassin’s Creed Shadows: data d’uscita, trailer, gameplay

Le poche cose confermate, a livello di gameplay e struttura, le raccoglieremo nei prossimi paragrafi. Sappiamo già, come detto poco sopra, che il gioco sarà ambientato in Giappone e che sarà possibile switchare fra due personaggi in qualsiasi momento. Avranno ciascuno una progressione separata, così come lo saranno equipaggiamento ed abilità.

La cosa più interessante è la possibilità di costruire un network di spie che, stando alle parole degli sviluppatori, diverranno le nostre orecchie e i nostri occhi quando dovremo cercare i soggetti da abbattere. Potremo anche reclutare alleati con abilità uniche per aiutarci nelle missioni. Sembra rimandare, seppur con i doverosi punti di differenza, al sistema di Assassin’s Creed Brotherhood, sotto molti aspetti.

Inoltre, sarà possibile avere un covo per la nostra confraternita. Sarà completamente personalizzabile nella struttura, negli accessori e nelle decorazioni, e in questo luogo potrete allenare i vostri alleati e creare equipaggiamenti. Si potrà anche interagire con gli altri personaggi, un po’ come si poteva fare con il sistema degli accampamenti in Assassin’s Creed Valhalla.

Quanto sarà grande? | Assassin’s Creed Shadows: data d’uscita, trailer, gameplay

Assassin’s Creed Shadows sarà la prossima uscita principale del franchise, ed è quindi inevitabile che sia piuttosto estesa, come esperienza. Il direttore creativo Jonathan Dumont ha detto, parlando con IGN, che Shadows sarà simile, in scala, ad Assassin’s Creed Origins:

La grandezza della mappa è in linea con gli ultimi Assassin’s Creed che abbiamo sviluppato. In termini di scala, potremmo avvicinarla un po’ di più a quella di Assassin’s Creed Origins. Tuttavia, ci siamo concentrati maggiormente sul ‘rapporto scala realtà’ e sull’autenticità. Volevamo che il rapporto tra le dimensioni nel gioco fosse molto più vicino a quello della vita reale. Dato che i castelli occupavano molto spazio e volevamo che le montagne dessero davvero la sensazione di montagne, abbiamo reso gli ambienti più vasti nel gioco. Direi però che la dimensione è simile a quella di Origins.

Attendiamo!

Questo è quanto per ora su Assassin’s Creed Shadows, la cui uscita, lo ribadiamo, è prevista per il prossimo 15 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!