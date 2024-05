Sony Xperia 1 VI: evoluzione raffinata con zoom migliorato

Il nuovo Sony Xperia 1 VI rappresenta un passo avanti misurato rispetto al suo predecessore, offrendo uno zoom migliorato e una fotocamera ottimizzata

Sony ha svelato ufficialmente l’Xperia 1 VI, che si presenta come un’evoluzione ben ponderata della formula vincente dell’Xperia 1 V. Il cambiamento più significativo riguarda il display: si abbandona il classico OLED 4K con rapporto di aspetto cinematografico 21:9 per un pannello 19.5:9 più convenzionale con risoluzione 1080x2340px. Nonostante la diagonale rimanga invariata a 6.5 pollici, il nuovo formato offre una superficie leggermente più ampia.

Sony Xperia 1 VI: caratteristiche

Sony ha inoltre migliorato la luminosità del display, che passa da 900 nit a ben 1.300 nit. Non solo, il pannello LTPO ora è anche più intelligente, con refresh rate variabile da 1Hz a 120Hz, a differenza dell’Xperia 1 V che oscillava principalmente tra 60Hz e 120Hz. Questa caratteristica avrà probabilmente un impatto positivo sulla durata della batteria. A tal proposito, Sony assicura che la batteria da 5.000mAh è in grado di garantire due giorni di utilizzo continuativo. La ricarica è rapida: si raggiunge il 50% in 30 minuti grazie al caricatore da 30W e, grazie alle tecnologie Battery Care e Xperia Adaptive Charging, la batteria dovrebbe mantenere almeno l’80% della sua capacità dopo 4 anni di utilizzo.

Gli appassionati di musica saranno felici di sapere che l’Xperia 1 VI presenta altoparlanti stereo frontali a gamma intera più potenti e bilanciati, con una distorsione ridotta. Inoltre, il jack per le cuffie da 3.5mm vanta un nuovo circuito audio premium per un’uscita migliorata.

Altre specifiche

Come previsto, l’Xperia 1 VI passa al nuovissimo Snapdragon 8 Gen 3 con 12GB di RAM. In Europa, la configurazione hardware sarà abbinata a 256GB di storage, mentre in Giappone e Asia orientale sarà disponibile una versione da 512GB.

Sony ha finalmente implementato una camera di vaporizzazione nel suo smartphone di punta, un elemento che dovrebbe contribuire notevolmente alla dissipazione del calore. Il nuovo FPS Optimizer regola dinamicamente l’utilizzo della CPU e il frame rate in base all’ambiente di gioco.

Sony Xperia 1 VI: zoom migliorato, ma non solo

Passiamo al comparto fotografico. A prima vista, il sistema dell’Xperia 1 VI potrebbe sembrare identico a quello del V, ma ci sono cambiamenti fondamentali che dovrebbero apportare un grande miglioramento. La fotocamera principale da 48MP 1/1.35″ rimane apparentemente invariata, ma quest’anno offre una modalità a 48MP a piena risoluzione. L’obiettivo è un’unità da 24mm f/1.9 con stabilizzazione ottica. Anche l’ultra-grandangolo rimane lo stesso: un obiettivo da 12MP f/2.2 con lunghezza focale di 16mm e PDAF.

Tuttavia, Sony ha fatto passi da gigante con la fotocamera con zoom. Il sensore è sempre da 1/3.5″, ma l’Xperia 1 VI integra un modulo con zoom ottico 85mm-170mm (da 3,5x a 7,1x) rispetto all’obiettivo 85-110mm del V. Altra novità di quest’anno è la messa a fuoco molto più ravvicinata per la fotocamera teleobiettivo e persino una modalità tele-macro dedicata a 120mm – la fotocamera con zoom offre una messa a fuoco fissa ravvicinata di 4 cm (ingrandimento 2x) con un indicatore di picco di messa a fuoco.

Sony Xperia 1 VI: design e software

Entrambi i lati del telefono sono protetti da Gorilla Glass: Victus 2 nella parte anteriore e Victus 1 nella parte posteriore. Il vetro posteriore presenta una finitura testuale con microfabbricazione e una finitura opaca, proprio come il modello precedente. Anche il telaio in alluminio presenta delle strisce testurizzate lungo tutto il perimetro, come nell’Xperia 1 V.

L'Xperia 1 VI viene lanciato con Android 14 e riceverà tre aggiornamenti delle versioni di Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Il prezzo di partenza è di € 1.399 e sarà disponibile a partire da inizio giugno.