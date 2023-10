Ubisoft: chiusura del servizio online per i primi Assassin’s Creed ed altri classici

Non solo Wii U e 3DS: anche Ubisoft stacca un po’ di spine, con il servizio online in chiusura per Ezio Auditore e altri titoli del passato

Siccome la Grande N tra le esclusive a tempo vanta pure le stangate, Ubisoft ha dimostrato di non voler essere da meno con la chiusura del servizio online per diversi giochi classici, due tra tutti Assassin’s Creed 2 e Splinter Cell: Convinction. Per questi giochi, la spia del router si spegnerà il 25 gennaio 2024. Come abbiamo visto nel corso dell’anno passato, spesso e volentieri i servizi di rete per i titoli di ieri si ritrovano costretti a cedere il passo a quelli di domani. I motivi possono ovviamente variare, dai bacini d’utenza ristretti alle licenze scadute, ma la realtà rimane la stessa per tutti. Va da sé che, con l’avvento dei titoli online-only, si parla di “giochi morti” sempre più spesso man mano che si abbassano le varie saracinesche del caso.

Ubisoft Shutting Down Online Service For Old Assassin’s Creed Games And More https://t.co/ltNm2jmlHo pic.twitter.com/b7RVPcckTu — Kotaku (@Kotaku) October 30, 2023

Come ti metto offline: la chiusura del servizio online per dieci giochi Ubisoft

Nell’ultimo post del sito del supporto, Ubisoft ha confermato i piani per “decommissionare” per dieci giochi “vecchi” i servizi online. Il publisher transalpino ha inoltre aggiunto che la scelta non è stata presa “a cuor leggero”, pur essendo “una necessità man mano che la tecnologia per quei servizi diviene obsoleta”. Ecco i dieci giochi, con annesse piattaforme, che “andranno offline” il 25 gennaio 2024.

Assassin’s Creed II – Xbox 360 Assassin’s Creed Brotherhood – Mac Assassin’s Creed Liberation HD – PlayStation 3, Xbox 360 Assassin’s Creed Revelations – PC Ghost Recon Future Soldier – PC Heroes of Might and Magic VI – PC NCIS – PC Splinter Cell: Conviction – Xbox 360 R.U.S.E. – PC Trials Evolution – PC

Stando ad Ubisoft, una volta completata la procedura non sarà più possibile giocare online, collegare account o redimere ricompense Ubisoft Connect.

