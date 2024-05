Assassin’s Creed Shadows: leak della data di uscita

Ubisoft colta in flagrante: leak sia di nome ufficiale che di data d’uscita per Assassin’s Creed Shadows, al secolo noto come Codename Red

Abbiamo un nuovo leak di cui parlare, e stavolta abbiamo un nome ufficiale per il titolo Ubisoft un tempo noto come Codename Red: alludiamo ad Assassin’s Creed Shadows, che a quanto pare ha pure una data di uscita. Stando alla descrizione accidentalmente trapelata su nientemeno che il canale YouTube ufficiale del gioco, il day one è fissato per il 15 novembre. Ed esattamente come paventato nei recenti rumor, l’anno interessato è proprio il 2024. Giusto quattro mesi fa, il content creator (e partner di Ubisoft) BunnyTheVillain ha azzardato proprio il mese di novembre per l’arrivo del gioco. Sempre stando al leaker, il trailer di gameplay sarebbe giunto a giugno. Non ne dubitiamo.

Assassin’s Creed Shadows is releasing on November 15th, 2024 It’s truly the Year of Shadow https://t.co/EOcLFzlp4G — Wario64 (@Wario64) May 13, 2024

Il trailer per Assassin’s Creed Shadows: la data di uscita sarà confermata come da leak?

Apparentemente, dunque, Ubisoft conta di rivelare domani stesso (15 maggio) la data di uscita di Assassin’s Creed Shadows con un primo trailer cinematografico: per la conferma del leak, in altre parole, dovremo solo aspettare ventiquattro ore. A quanto ne sappiamo, Codename Red porterà la serie nel Giappone feudale. Il gioco godrà di AnvilNext come motore di gioco, e non Snowdrop. Non abbiamo idea del supporto di Ray Tracing e simili, ma difficilmente ci vorrà molto per scoprirlo. In compenso, anche se difficilmente occorreva una fuga di informazioni per immaginarlo, sappiamo pure del Season Pass. Con quaranta cucuzze aggiuntive, il gioco includerà una quest chiamata “Origami Killer” e tutti i contenuti a venire.

